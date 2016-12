"El primer vino que me conmovió fue uno que me sirvió una novia"

Miguel Repiso, más conocido como Rep, vuelve a Mendoza, pero esta vez no será para degustar vinos, conocer bodegas o dibujar en vivo a su amigo Rodolfo Braceli. Viene a presentar su más reciente libro, Vino. Tinta y tinto sobre blanco, en La Noche de la Librerías, evento literario organizado por la Secretaría de Cultura provincial y la Dirección de Cultura de la Ciudad de Mendoza, que se realizará hoy en diferentes espacios de Capital.



La apertura de este encuentro será a las 19, en Garibaldi y San Martín, y allí el público podrá interactuar con los prestigiosos humoristas gráficos Chanti y Rep.



La propuesta permitirá que los mendocinos recorran en un horario inusual las librerías del centro en busca de libros, pero que también puedan disfrutar de charlas, recitales, muestras y actividades especiales de forma gratuita.



Escenario aprovechó la ocasión para dialogar con Rep sobre su experiencia personal con el vino, que ahora cualquiera puede conocer con tan solo comprar su libro.



–Apenas uno abre este libro, descubre que está muy vinculado a tu amistad con Quino, ¿cómo son esas charlas con él entorno al vino?

–Cada vez que nos vemos con el maestro hay un vino de por medio. Si es uno que ya hemos tomado antes, hablamos de otros que hemos catado y que nos han gustado. Si es uno nuevo, lo comentamos. El vino y el arte siempre están presentes en nuestras charlas con Quino, pero tampoco es que tenemos una agenda de temas. Lo nuestro es una amistad y por eso también solemos hablar de huevadas.



–¿Te acordás cuál fue el primer vino que te conmovió?

–Sí. Fue uno que me sirvió una novia. Ese fue un vino que pasó a la historia como un vino femenino, etiqueta roja. Otro que me conmovió mucho fue un Beaujeaulois en París. Eso lo cuento en mi prólogo, justamente.



–¿Hubo algún aspecto del vino que te costó más ilustrar?

–Sí, lo más difícil fue elegir los numerosos artistas de Mendoza para usar y dejar afuera a algunos vivos, más jóvenes, para no cometer injusticias de omisión. Hay tantos: ¡Haría un libro solamente con los artistas mendocinos y el vino!



–¿Qué opinás de acciones como "La Noche de las Librerías", que sirven para atraer más público a los libros y la lectura?

–Estoy de acuerdo con todo lo que sea fomentar al libro, que es un objeto sagrado sin religión, con el solo culto por la sensibilidad y la inteligencia.



–¿Cómo viviste el cierre de la Feria del Libro de Mendoza ilustrando en vivo a Braceli?

–Fue muy cálido. Me sentí un mendocino de prestado haciéndole un homenaje a un mendocino de veras.



–¿En qué estás trabajando ahora?

–Estoy trabajando en la edición de la Divina Comedia, que incluirá unos 150 dibujos. También estoy preparándome con el Fondo Vitivinícola para presentar este libro sobre el vino allá, en Mendoza, de forma oficial para la Vendimia. Estoy pensando que me gustaría mostrar los originales, que tienen mucho coloreado con vinos.



Tinto y tinta sobre blanco

La obra de Rep es un libro con 85 ilustraciones ideales para lectores y enófilos. Salió a la venta el pasado 25 de noviembre, Día del Vino Argentino. Cuesta $319 y se vende en librerías de todo el país.



La noche de las librerías

Con este evento literario, 17 librerías de Capital abrirán en horario extendido hasta la medianoche, el público podrá de acceder a outlet de libros hasta $150 y shows de forma gratuita. Habrá un servicio de traslado gratuito entre librerías mediante el bus literario, que tendrá salidas cada una hora de 19 a 23.

Participan: SBS, Iván Miszei, Cosset, Casa Lara, San Pablo, Rayuela, Edelij, Técnica, Chaplin, Maicel, Ágape, Florencia, Artemanía, Providencia, Le Club, AM Libros y Centro Internacional del Libro.