El peso casi hace que Chris Pratt pierda su papel en Guardianes de la Galaxia

Chris Pratt es uno de los actores de Hollywood que más ha sorprendido a sus seguidores debido a sus constantes cambios físicos. El protagonista de Passengers es conocido por su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel y en la popular saga Parque Jurásico, pero no siempre ha tenido oportunidades tan vistosas como estas. El intérprete ha confesado que el inicio de su carrera profesional estuvo condicionado por su aspecto físico. Este hecho provocó que estuviera a punto de perder su papel en Moneyball: Rompiendo las reglas y en Guardianes de la Galaxia.

En una reciente entrevista con Vanity Fair, Pratt ha explicado que existen diferentes condiciones para poder trabajar en la pequeña y en la gran pantalla. El actor se dio a conocer a través de la exitosa comedia Parks and Recreation, serie en la que se ganó un puesto como personaje habitual pese a haber sido contratado como actor invitado en un único capítulo. Los seguidores de esta ficción quedaron encantados con su actuación y el equipo decidió alagar su trabajo durante siete temporadas.

El intérprete ganó peso durante los seis años que interpretó a Andy Dwyer, pero eso no supuso un problema para mantener su trabajo. Los inconvenientes aparecieron cuando optó a un papel en la película protagonizada por Brad Pitt en 2012, Moneyball: Rompiendo las reglas. "Fue la primera vez que escuché a alguien decir: 'No vamos a contratarte, porque estás demasiado gordo", confiesa Pratt a la revista.

"Decidí bajar algo de peso, como si fuese un luchador profesional. No podía permitirme pagar a un entrenador, así que me puse a correr, hice dieta y dejé el alcohol". Estos esfuerzos sirvieron para que pudiese interpretar a un jugador de béisbol llamado Scott Hatteberg en la cinta dirigida por Bennett Miller (Foxcatcher). Desde ese momento, su carrera continuó de manera exitosa al conseguir los papeles en las franquicias antes nombradas y en otras películas como La noche más oscura o Los siete magníficos. Aunque antes de hacerse tan famoso, otro conocido director dudó a la hora de contratarle. Pratt también ha recordado el momento en el que James Gunn estuvo a punto de no incluirle en Guardianes de la Galaxia al considerarle "el actor rechoncho de Parks and Recreation".Fuente: Sensacine