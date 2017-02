El personaje más odiado de The Walking Dead

Con la muerte de Andrea hace varias temporadas, el trono al personaje más odiado de The Walking Dead había quedado vacante, hasta la llegada del sacerdote Gabriel.



A lo largo de las siete temporadas de 'The Walking Dead' han pasado miles y miles de personajes en la serie. Algunos de ellos se han convertido en los auténticos protagonistas de la historia. Entre las últimas incorporaciones, destaca el personaje de Seth Gilliam. El actor que interpreta al padre Gabriel Stokes en la ficción de AMC ha luchado contra los detractores de su personaje durante muchos años.

El padre Gabriel destaca entre el resto por la gran evolución que sufre en la serie. En sus comienzos, ha sido fue muy odiado por los fans, principalmente por su cobardía y deslealtad. No obstante, una vez que el padre Gabriel comprende que es inevitable mancharse las manos en un Apocalipsis zombie, intenta ayudar en todo lo posible y de forma desinteresada tanto a Rick como al resto de la comunidad, convirtiéndose en un valioso miembro de Alexandria.

Que un personaje al que interpretas sea tan odiado entre los seguidores de la serie, tiene sus consecuencias, y si no, que se lo digan a Seth Gilliam. El actor ha asegurado en una entrevista con 'The Talking Dead' que lleva mucho tiempo enfrentándose a muchas críticas de los seguidores de la serie. "Creo que el viaje del padre Gabriel ha sido fantástico. Fue un poco complicado al principio ayudar a la gente diferenciar entre lo que es la realidad y lo que es la serie. Hacíamos convenciones y la gente hacia colas durante 15 minutos para decirme lo mucho que me odiaban. Yo estaba en plan, ¿en serio? Les preguntaba si querían una fotografía firmada, y me respondían, «No, solo quiero decirte que apestas»....", explicó.



Fuente: ECartelera