El pequeño de Room será una de las estrellas de Predator

El director del reboot de Predator, Shane Black, ha fichado al niño que saltó a la fama por su interpretación en Room (La Habitación), Jacob Tremblay. Según The Hollywood Reporter, la película protagonizada por Boyd Holbrook comenzará a rodarse en febrero en Vancouver.



El joven actor lidera un elenco que incluye a Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key, Trevante Rhodes y Olivia Munn. Mientras tanto, Thomas Jane está en negociaciones para unirse al reparto.



Tremblay tomará el rol del hijo del personaje de Holbrook, un ex-Marino que descubre la existencia de alienígenas feroces pero, nadie le cree que existen. Black, además de dirigir, es co-guionista junto a Fred Dekker.



Desde que Tremblay apareció en Room, ha conseguido papeles en películas como Wonder de Lionsgate - adaptación de R.J. Palacio de la novela escrita por Stephen Chbosky. En ella, Julia Roberts y Owen Wilson serán quienes tomarán el rol de sus padres. Como también actuará en The Book of Henry, un thriller dirigido por el director de Jurassic Park, Colin Trevorrow y en Somnia - que se estrena este próximo 27 de enero.



Predator tiene previsto llegar a los cines en 2018.