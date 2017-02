El nuevo video de Logan

Logan

El Super Bowl LI, con triunfo de los New England Patriots sobre los Atlanta Falcons, nos dejó unos cuantos spots promocionales de las próximas películas que llegarán a los cines. Uno de ellos es el de "Logan", tercer film individual del mutante de las garras con el que Hugh Jackman se despedirá del personaje. El video que pueden ver sobre estas líneas nos presenta escenas ya vistas en los trailers y algunas nuevas, todas musicalizadas de forma impecable y melancólica para dejarnos en claro que esta no es una producción más, sino la que todos los fans estaban esperando.La cinta, inspirada en "Old Man Logan" y con un tono y una estética wéstern, estrenará el 3 de marzo. La misma transcurrirá en un futuro cercano, donde un cansado Logan cuida de un enfermo Profesor X en un escondite fronterizo. Pero sus intentos de alejarse del mundo y de su legado se terminarán cuando llegue una joven perseguida por fuerzas oscuras.James Mangold es el director del largometraje que tiene al australiano en la piel de Wolverine, Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Boyd Holbrook (Donald Pierce), Dafne Keen (Laura/X-23), Stephen Merchant (Caliban) y Richard E. Grant (Dr. Zander Rice). A su vez, dicen presente en pantalla Elizabeth Rodriguez, Doris Morgado, Dave Davis, Eriq La Salle, Julia Holt, Lauren Gros, Elise Neal, Juan Gaspard y, entre otros, Jaden Francis.