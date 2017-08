El nuevo humor cordobés llega a las tablas mendocinas

CAMILO Y NARDO 5.JPG

En la era del stand up y el humor a través de las redes sociales, llega desde Córdoba una dupla explosiva que rompe con todos los esquemas del tradicional humor cordobés. Porque cada vez son más los que los conocen, asisten a sus shows y aplauden de pie al término de cada función. Sin dudas, un espectáculo donde la buena energía y las risas coparán la escena.Este viernes a la noche, el stand up Camilo y Nardo, herederos de este humor se presentará en el teatro Selectro, a las 22.Camilo Nicolás (33) y Nardo Escanilla (36) no estarán solos en su debut provincial. Los acompañará como invitado especial Iván el Bomba Allende, que con sus divertidas e ingeniosas versiones de los hits del momento forma parte del show."Empezamos a laburar juntos cuando salió la versión de La morcillita que es la parodia de La mordidita en realidad. Nosotros hicimos un videíto y lo pusimos como música de fondo. Lo invitamos a una función y terminó laburando tres meses con nosotros. Desde esta última temporada de verano decidimos incorporarlo para el nuevo show. La verdad que es un placer tenerlo arriba del escenario. Lo que hace y genera es increíble", comenta Camilo sobre el Bomba Allende.El dúo que conforma con Nardo hace más de tres años toma cada vez más notoriedad. Recientemente, los cordobeses hicieron una campaña por las redes para ingresar al "Bailando 2017", obteniendo el reconocimiento de Marcelo Tinelli y su productor, el Chato Prada.Camilo y Nardo se caracterizan por dejar de lado el humor cordobés tradicional y apelar al stand up y los monólogos para imprimir su sello personal."Le damos una vuelta de rosca al tipo de humor cordobés. Por ahí, el interior está acostumbrado a vernos como cuentachistes y nosotros vamos más por el lado del stand up, aunque nos diferenciamos por decirlo de alguna forma al género, porque lo rompemos desde el momento en el que estamos los dos sobre el escenario. Terminamos con lo primordial que tiene el stand up en el que sólo tiene a una persona como protagonista", destaca Camilo, y a su vez nos adelanta un poco acerca de las divertidas temáticas que integran este show."Vamos a hablar de cómo se encaraba antes y cómo se encara ahora en cuestiones del amor. Sobre las redes sociales y cómo influyen en los más grandes y en los más jóvenes. También sobre situaciones cotidianas como por ejemplo ir al odontólogo, el acoso callejero y los piropos. Es un espectáculo que va fluyendo de tema en tema y a partir de esas situaciones vamos generando humor", anticipa el cómico, quien define a su dúo como "heredero" de los maestros que marcaron su formación artística. El Flaco Pailos, Cacho Buenaventura, el Negro Álvarez, Olmedo, Carlitos Balá y los Midachi son algunos de sus referentes.Esta dupla cordobesa que por momentos se convierte en trío tuvo un gran éxito en la temporada de verano en Carlos Paz. Ganaron el premio VOS 2017 en el rubro mejor humorista, convirtiéndose en el dúo del momento, formando parte de los cinco espectáculos más convocantes de la temporada junto con obras teatrales como Mahatma, de Flavio Mendoza, o Abracadabra, integrada por varios de los participantes del "Bailando 2016".Queda claro que el viernes, en el Selectro, las risas no faltarán y la música tampoco. Es que el Bomba Allende –cantante, humorista y ganador del concurso del programa Lo mejor de la familia, de Guido Kaczka, emitido por El Siete de Mendoza– compartirá sus ingeniosas parodias de aquellas canciones que en algún momento fueron furor mundial. La morcillita, versión de La mordidita de Ricky Martin con la que se hizo conocido, es sólo un ejemplo, al que pueden seguirle su interpretación del hit Despacito, Empachito, o Gordo soy, la parodia del tema de la taquillera película Frozen, entre otras."Mi número es hacer humor con música. Aparte de las canciones conocidas voy a estar presentando otras nuevas. También interactúo con el público. Ellos siempre participan y es lo que más me gusta de los shows", declara el Bomba.