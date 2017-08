El nombre propio de los Premios Hugo

Los Premios Hugo se han convertido en un reconocimiento deseado por quienes hacen teatro musical, aunque hasta ahora sólo se otorgaban a producciones y realizadores porteños. Pero a partir de este año, todo lo bueno que este género ha brindado en muchas de nuestras provincias se hará visible en la primera edición de los Premios Hugo Federales.





De esta manera participarán como sedes Paraná, Córdoba, Santa Fe, La Plata, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca y Gran Buenos Aires, lugares en los cuales jurados de cada zona tienen la misión de seleccionar a quienes integrarán las nominaciones en cuatro categorías: mejor director, mejor musical, mejor intérprete masculino y mejor intérprete femenino de musical.

sorrentino1.jpg



Y los nominados son...

Mendoza ya dio a conocer las nominaciones a través del jurado compuesto por el delegado coordinador Simón Quezada (no votante), la bailarina y coreógrafa Mariela Schervosky, el actor y director teatral Darío Anís (a cargo del teatro Independencia) y el periodista especializado en espectáculos de El Siete Rodolfo Gravina.





El mendocino que cosechó más nominaciones es Adrián Sorrentino , distinguido en los rubros mejor musical y dirección por Pastiche y como mejor intérprete masculino por SorPresas.





El actor y director, ganador del premio Escenario de Oro el año pasado, se mostró feliz no sólo por el reconocimiento a su trabajo y al de sus colegas sino por visibilizar el teatro musical del interior del país.

sorrentino2.jpg



"Gane quien gane, somos todos amigos los que estamos nominados y va a ser una alegría que algún mendocino pueda atravesar la red carpet y traerse un premio. Han empezado por cuatro rubros y ojalá que esto impulse la creación de espectáculos musicales en Mendoza para que año a año se vayan sumando otras categorías", comentó Adrián.





Los galardones van a entregarse en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en Buenos Aires, a mediados de setiembre.

sorrentino3.jpg



–¿Qué llegada tiene el teatro musical en el público mendocino?

–Lo bueno es que la gente asiste a estos espectáculos, algo que se vio mucho en los musicales de las vacaciones de invierno y todos ellos llevaban público. La gente privilegió lo local y veo que los actores ahora estamos trabajando para el público, no por la aprobación del resto de los colegas. Es una época gloriosa del teatro, que me hace acordar a mis comienzos, allá por 1986, que no creí volver a ver y que ahora estoy disfrutándola porque es una alegría enorme.





–Sos el mendocino más nominado, ¿cómo estás viviendo la experiencia?

–Siento mucha gratitud por haber elegido esta carrera, por haber transitado los momentos más bonitos y los más difíciles. En estos últimos nunca perdí la fe, sobre todo cuando me decían: "¿Qué hacés acá en Mendoza"? Pero para mí no se trata de ser famoso, sino de tener éxito como persona, con la posibilidad de irte a dormir tranquilo con lo que te toca hacer. Mi misión en esta vida es ser artista y docente y lo puedo hacer acá, en un pueblito o en una gran ciudad, pero yo elegí quedarme en mi provincia.

sorrentino-1.jpg Adrián Sorrentino. Gentileza Argot Prensa.



–¿Qué te han dejado como artista las obras "SorPresas" y "Pastiche"?

–SorPresas me está dando muchas alegrías, porque ese encuentro con mis colegas ya en los ensayos es increíble y los días de función son una fiesta. Los viernes estoy citado en Tajamar para llegar a las 20, pero trato de llegar antes, porque me divierto tanto con esos desgraciados (risas) que no se puede explicar. Con cada uno de ellos hay amor de compañeros y creo que van a quedar amistades profundas en ese elenco.





–Esa relación, que termina en la generosidad de los compañeros, ¿hace que cada uno de ustedes se pueda lucir mejor en el escenario?

–Sí, porque cada uno disfruta del otro y ha sucedido naturalmente, sin ningún tipo de poses ni nada raro. Se crearon cinco personajes que son totalmente distintos y la gente ama a cada uno de ellos, y eso potencia lo humano en el grupo. No hay celos ni envidia.

sorrentino.jpg Adrián Sorrentino. Gentileza Argot Prensa.



–Entonces la ecuación cierra perfecta...

–Sí, y por eso tenés ganas de ir. Es muy ritual lo que hacemos. Hasta las tentadas, que nos pasan todos los viernes, son genuinas. En SorPresas estoy aprendiendo todo, es como empezar de nuevo.





–¿Y "Pastiche"?

–Me hace seguir creyendo en el género, en el café concert y sé que no muchos lo hacen en el país. Por eso creo que hay que sostener su flama y me gusta hacerlo porque siempre ha sido muy gratificante.





–Además te permite una llegada al público de una manera muy diferente...

–Sí, porque tiene eso entre retro y mágico, glamoroso, donde el vestuario, el tipo de canciones y danzas que se eligen son como demodés pero que es tan valioso mantenerlas. Me parece simpático a nivel visual y a nivel contenido, creo que recupera canciones que no se escuchan en ningún lado. ¡Y el humor, que en el café concert es tan delirante!

sorrentino.jpg Adrián Sorrentino. Gentileza Argot Prensa.



–¿Ves herederos del género en nuestra provincia?

–He visto a dos chicos que son candidatos, que tienen la chispa del café concert y ya hay planes de trabajar con ellos. Uno es Renzo Bruno, actor que también canta y baila, y el otro es David Laguna, que está trabajando en la Comedia Municipal y en SorPresas. Los dos tienen ese factor del varón un tanto andrógino que necesita el género. ¿Te acordás del personaje de John Grey de la película Cabaret, que sabías que era un hombre, estaba vestido con un esmoquin, pero maquillado como mujer? Eso es algo muy interesante y lo veo en ellos.





Nominados locales





Mejor director