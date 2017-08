"El nivel de algunas series superó al cine"

Julieta Ortega, quien representa a la esposa del villano encarnado por Luis Brandoni en Un gallo para Esculapio, miniserie de Underground y TNT estrenará, afirmó que "el nivel de algunas series superó ampliamente al cine" y que el formato puede ser "el camino" que tome la ficción argentina en la TV.





Un gallo para Esculapio fue producida por Sebastián Ortega, escrita y dirigida por Bruno Stagnaro –reconocido por Okupas (2000) y por Pizza, birra, faso (1998)– y cuenta con un gran elenco en el que también figuran Peter Lanzani, Luis Luque, Eleonora Wexler, Ariel Staltari y fue producida por Sebastián Ortega, escrita y dirigida por Bruno Stagnaro –reconocido por Okupas (2000) y por Pizza, birra, faso (1998)– y cuenta con un gran elenco en el que también figuran Peter Lanzani, Luis Luque, Eleonora Wexler, Ariel Staltari y Andrea Rincón





La trama narra la historia de Nelson (Lanzani), un muchacho humilde de Misiones que viaja a Buenos Aires trayéndole un gallo de riña a su hermano, aunque no lo encuentra y su búsqueda lo lleva hasta Chelo Esculapio (Brandoni), un gallero y jefe de una banda de piratas del asfalto que pudo tener algo que ver con su desaparición.





Ambientado en vecindarios populares, ferias a cielo abierto y calles de tierra entre el barrio porteño de Liniers y el Oeste del conurbano bonaerense, el primer capítulo doble de la miniserie verá la luz hoy a las 22 por TNT (señal 423 de Supercanal Digital) y mañana a las 23 por Telefe, mientras Cablevisión Flow pondrá a disposición de sus suscriptores los ocho episodios de forma simultánea.





gallo para esculapio



La actriz del clan Ortega, que alterna las grabaciones de la tira infantil Heidi de Nickelodeon (204 de Supercanal Digital) en la que personifica al Hada de los Dientes con su tienda on line de pijamas Jota & Co., conversó con la agencia Télam acerca de por qué deseaba participar de la miniserie, de la relación laboral con su hermano a lo largo de los años, de la televisión argentina actual y del levantamiento prematuro de Fanny, la fan.





–¿Qué es lo que te interesó de la propuesta?

–Cuando me dijeron: "La serie nueva de Bruno Stagnaro", no me importó de qué iba, ni qué personaje, me daba exactamente lo mismo. Bruno estuvo mucho tiempo alejado o tal vez escribiendo. No dirige televisión hace mucho y era un director con el que yo quería trabajar; hubiera hecho cualquiera de los personajes femeninos de esta serie. Más allá de los libros, que a medida que los iba recibiendo veía que estaban muy bien, la realización le da otro vuelo. Uno veía las escenas y se daba cuenta de que es de esos directores que hacen la diferencia. Cualquier actor va a querer trabajar con un director así.





Julieta-Ortega1-Telam-2.jpg Julieta Ortega hace un papel de mujer sumisa.



–¿Cómo es la relación con Esculapio? Puede verse en el primer episodio una actitud de celos o paranoia de él para con ella...

–Él es celoso, un tipo muy machista. Las mujeres estamos en un segundo plano en esta historia, que es una forma de Bruno de contar. El programa es un programa definitivamente masculino.





–Volvés a trabajar en una producción de Sebastián. ¿Cómo es trabajar con la familia?

–Me encanta. No trabajo todo el tiempo, la gente piensa que trabajo más de lo que trabajo. En general mecho; venía de hacer teatro el año pasado, después hice Un gallo..., ahora estoy haciendo un programa de niños en Nickelodeon. En realidad el que decide es él porque es el que me convoca. La clave la fui encontrando con los años. Lo primero que hicimos juntos fue Disputas y ahí después de comerme un par de garrones aprendí que la clave era dejarlo a él ser el productor y no usar el asado del domingo para nada profesional.





Si había un malestar por algo en el set, yo sentía que tenía que contarle lo que estaba pasando, ser la voz de los que no podían. Me di cuenta de que era una mala idea, que él era productor y que si él me venía a hablar de trabajo bien, si no yo no le voy a hablar de trabajo y nunca le pedí nada. Ni yo ni ninguno de mis hermanos, y creo que eso a él le dio mucha libertad, porque llama a Luis cuando lo necesita, pero Luis no le va a pedir trabajo. Y a mí me pasa lo mismo.





un gallo para esculapio.jpg Parte del elenco



–Volviendo a "Un gallo...", ¿cuán diferente es como actriz participar en una serie como esta que, como una película, se graba toda antes de emitirse?

–Es distinto, porque sabés cuándo entrás pero no cuándo te vas. La misma escena se puede hacer 18 veces hasta que no des más. Es otra forma de trabajo más parecida al cine y me parece que uno tiene que entrar sabiendo que eso es así. Se graba en escenarios naturales y esto no es Hollywood, no hay muchos motorhomes para cada actor, a veces te cambiás en cualquier lado, hace frío, la comida no te gusta. Es Argentina y se trabaja con un presupuesto que no es el que a lo mejor tienen otros países. Son tipos de programas que cuando uno se va a haciendo más grande cuesta más.





–¿Esta modalidad de trabajo la sufrís?

–Cuando tengo ganas de trabajar con un director me la banco. Disputas fue así también, llegábamos y (Israel Adrián) Caetano rompía el libro y decía: "esto no me gusta, vamos a ver, esperen", se tiraba en el sillón y escribía una escena en el momento. Con Okupas fueron de los primeros programas en los que me sentaba y decía: "Esto es una película", donde había un componente creativo que no estaba en otros programas. Hoy, que no tengo tantas ganas, me encanta también ir a los estudios de Martínez (de Viacom-Telefe para Heidi), porque se graba rápido, es una fábrica.





–Ficciones como las que nombrabas no abundan actualmente. ¿Cómo ves la tele argentina? ¿Cómo viste lo que pasó con "Fanny, la fan"?

–Me parece que el nivel de lo nuestro fue en ascenso. Cuando estás compitiendo con series como las que ahora están al alcance de todo el mundo en Netflix y todas las cosas que te podés bajar, tenés que pensar en otra forma de hacer y de ver la televisión. Soy consumidora de algunas series y entiendo que hoy el nivel de algunas superó ampliamente al cine. Hay actores que antes nunca hubieran hecho televisión y ahora están todos haciendo series. La televisión no es más lo que era antes en ninguna parte del mundo. Con respecto a lo que pasó con programas como Fanny, la fan, el otro día le pregunté a mi hermano cómo se sentía y me dijo: "A mí el canal me da todo, sé que estoy compitiendo en un canal líder y sé que si el rating es poco me van a sacar".