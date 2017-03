El músico español Arco debuta con su proyecto solista

El músico español Antonio Arco, conocido por su labor como guitarrista, cantante y compositor del grupo El Puchero del Hortelano, debutará el viernes, a las 21, en la Argentina con su proyecto solista, en un show en Bebop Club, ubicado en Moreno 364 de esta capital, en donde ofrecerá un set acústico.



El cantautor andaluz aprovechará la ocasión para presentar las canciones de "Uno", su primer trabajo en solitario, lanzado tras la separación en 2015 de la banda con la que alcanzó la popularidad.



Se trata de un registro que suma 14 títulos, a los que el propio autor no duda en definir como "autobiográficos", y que, en un tono más acústico en relación a los temas de El Puchero del Hortelano, hace pie en la canción folk tamizada por el canto flamenco.



Hasta el momento, la carrera de Arco se había circunscripto a El Puchero del Hortelano, un combo que se formó en 1998 y, hasta su separación en 2015, registró cuatro discos de estudio y sumó conciertos en varios países del mundo.



Entre otros, la banda compartió escenarios y colaboraciones con los argentinos de la Bersuit y Todos Tus Muertos.



Con un primer disco solista que se ubicó entre los ocho más vendidos en 2016 en España, Arco se lanzó a la ruta, en un periplo que ya incluyó Chile y Perú, y que presenta el suelo argentino como nueva parada.



En diálogo con Télam, el músico español habló de su nueva etapa, de sus proyectos y de su relación con la Argentina.





Télam: ¿Por qué eligió a nuestro país como uno de sus destinos en esta primera gira como solista?

Arco: Estuve aquí con El Puchero del Hortelano y me gustó mucho. Acá es muy difícil entrar porque tienen un rock y un pop de la ostia. A mí me gusta mucho el rock argentino así que es un reto y una ilusión que se me escuche por estos sitios.





T: ¿Cómo recuerda su experiencia personal con el público argentino?

A: Desde la primera vez que vine, sentí que acá tenía algo que decir. En las líricas puedo aportar mi granito de arena. Me considero letrista antes que cantante, así que creo que puedo decir algo. Las veces que viene recibí un feedback muy bonito.





T: ¿Qué nos puede comentar de las letras de "Uno"?

A: Es un disco autobiográfico completamente. En la portada hay un corazón porque es el lugar de donde salen las canciones y adonde quieren llegar. En El Puchero del Hortelano, yo componía pero era algo democrático y, a veces, algunas canciones no pasaban. Ahora, me he desnudado más por no tener esa limitación.





T: ¿Fue ese el motivo por el cual consideró dejar la banda?

A: Consideramos, en plural. Fue un cúmulo de circunstancias pero conforme subíamos en popularidad, la relación humana en la banda se deterioraba. Era algo que la mayoría de la banda venía notando y por eso se resolvió de manera plural la separación.





T: ¿Qué diferencias musicales hay entre El Puchero del Hortelano y su etapa solista?

A: La textura, la armonía, los arreglos son distintos. Algunas canciones nacieron en la época del Puchero y por tratarse de una banda más festiva, más "cañera", no estaba dada a cosas más acústicas. Ahora le doy prioridad a la lírica y los arreglos son más discretos. Ahí se nota la diferencia.





T: ¿Se siente más libre como artista en esta nueva etapa?

A: Yo tenia un papel en la banda y ahora en mis shows me permito hablar mucho. Hablo de mi vida, explico las canciones y eso en El Puchero no podía hacerlo.





T: ¿Qué expectativas tiene con este primer desembarco en Argentina?

A: La idea es sembrar. Si no volvemos en noviembre o el año que viene, esta visita no tiene sentido. La idea es venir todos los años a Latinoamérica. Espero que cada vez que volvamos, seamos un poquito más, como pasó con El Puchero.