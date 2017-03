El miedo de Michael Caine con el cáncer

Michael Caine, uno de los actores británicos más reconocidos, tiene miedo de morir de cáncer. A pesar de que no lo tiene, el Sir ha decidido hacer un admirable cambio radical en su vida para evitar problemas de salud.

A sus 84 años, el cambio de vida no ha podido venirle mejor, ya que, según él mismo ha contado en The Sun on Sunday, "Solía beber una botella de vodka al día y fumaba unos cuantos paquetes de cigarros". Como con todo, tal decisión ha sido difícil, y él agradece a su esposa Shakira de 70 años todo el apoyo para ayudarle a liberarse del hábito de beber. "Sin ella, estaría muerto desde hace tiempo".

Consciente de que sus "días están contados", está poniendo especial cuidado en su dieta y en sus actividades, pero su objetivo principal es prevenir el cáncer, lo que más teme. "He tenido que dejar la bebida y siempre estoy pendiente de qué es lo mejor en contra del cáncer, así que como esto o aquello, y hago aquello o no hago lo otro".

Sin embargo, este objetivo de prevenir el cáncer y mantener una vida sana no es infundado por un miedo egoísta, sino que, asegura, es por su familia. "Probablemente me desplome muerto hablando contigo, pero he perdido 13 kilogramos porque quiero ver crecer a mis nietos. Son unos gemelos de seis años y un chico de siete años. Me gustaría llegar a ver los 17 del chico".

Pese a sus palabras tan abrumadoras y bastante negativas "sé que mis días están contados y esa es mi mayor preocupación", sí que se mantiene positivo en cuanto a su carrera cinematográfica, que lleva en pie desde 1964 con 'Zulu' hasta la última entrega de la trilogía de 'Batman' de Christopher Nolan en 2012. "Cuando las ofertas de trabajo dejen de aparecer, entonces diré que me he retirado. La industria del cine tendrá que rendirse ante mí, no al revés", ha declarado con firmeza.