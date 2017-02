El "karma" de las audiciones en Hollywood

En La La Land, la oda a Hollywood favorita en los Oscar, la joven Mia, interpretada por Emma Stone, pasa por una serie de audiciones humillantes, inspiradas en sus propias experiencias y en las de su dupla en la pantalla, Ryan Gosling.



En medio de una escena con lágrimas en los ojos, la comediante que ha puesto todo su esfuerzo en la emotiva interpretación es interrumpida por una secretaria, que sin miramientos se pone a discutir de una llamada telefónica y un desayuno.



En otra secuencia, un director de casting interrumpe a Mia solo dos segundos después de haber comenzado la audición con un cortante "gracias".



Momento obligado para los actores en Los Ángeles, las audiciones son con frecuencia una dura prueba.



"Las odio a muerte, me da ganas de vomitar o de desmayarme", contó en el festival de Sundance la actriz Elle Fanning, de 18 años... y 15 de carrera.



Viola Davis, nominada al Oscar a mejor actriz de reparto por Fences, confió que actuar la ponía tan nerviosa que se le caía el cabello.



Los "gracias" que llegan demasiado rápido, las personas que hacen otras cosas mientras deberían observar la audición, "eso pasa todo el tiempo", cuenta Adèle Jacques, una comediante francesa que vive en Los Ángeles desde hace 14 años.



"A veces veíamos a 40 actores por día, y un director en plena producción debe responder correos electrónicos urgentes. Los actores pueden tomar eso, por error, como un desinterés", comenta Tricia Wood, una de las directoras de casting de La La Land.



Deborah Aquila, quien trabajó junto con Wood en La La Land, agrega que tienen una regla: "Nunca desmotivar a un joven. Si vemos pasión en ellos, seguimos dándoles una oportunidad".



Sin embargo, admite: "Lo que no me gusta, es cuando no están preparados".



Lamer un inodoro

Si bien considera que la mayoría de los equipos de casting son profesionales y motivantes, Adèle Jacques recuerda a un director temperamental que le hizo repetir una y otra vez una escena en la que ella se caía, corriendo el riesgo "de lastimarme".



Entre la experiencias extremas, Jenny Slate (Girls, Parks and Recreation) recordó en Sundance que en una ocasión tuvo que "hacer como si lamiera un inodoro invisible mientras miraba la cámara. Una de las experiencias más denigrantes" de su vida.



Más humillante aún, Thandie Newton, de la serie Westworld, dijo a la revista W que un director le pidió "tocarse los senos pensando en el tipo que le hacía el amor en la escena" y luego se dio cuenta que hizo circular la grabación.



De todas maneras, los actores aprenden a dejar "lo que ocurre en la audición en la sala", cierra Adèle Jacques.