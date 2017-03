avalancha indio olavarria

Carlos "Indio" Solari prestó hoy declaración testimonial ante la fiscal Susana Alonso, quien de inmediato dispuso el secreto de sumario mientras investiga los incidentes ocurridos en el recital que el excantante de "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota" dio el sábado por la noche en Olavarría y por el que murieron dos personas.Alonso le tomó declaración a Solari en el hotel Santa Rosa, donde el músico se hospedó, pero como fue testimonial no lo imputó por algún hecho.Según trascendió, el cantante deslindó responsabilidades en la productora En Vivo S.A., organizadora del evento y agregó que siempre contrataban a esta empresa que pertenece a los hermanos Marcos y Matías Peuscovich.Asimismo remarcó que nunca habían tenido ningún tipo de problemas y aclaró que no tiene ningún tipo de sociedad con esta gente que debía organizar el show y garantizar la seguridad en el mismo.Además, Solari confirmó que debió detener en varias oportunidades el recital por peleas entre personas exaltadas.El lunes deberán declarar, también como testigos, el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, y otros dos funcionarios municipales. Una vez que se termine con la ronda de declaraciones, se determinarán las calificaciones y la responsabilidad que le compete a cada uno de los actores.El hotel permanecía "tapiado", con sus ventanas tapadas para que no se pueda ver dentro, y con un discreto operativo de seguridad rodeándolo.Alonso investiga la muerte de las dos personas en el predio "La Colmena" en circunstancias que ahora intenta esclarecer, al tiempo que también se trata de establecer la cantidad de personas que entró al lugar, habilitado para 200.000.En ese sentido, versiones extraoficiales hablan de unas 380.000 dentro del predio. La fiscal de turno sostuvo que en el predio "había aproximadamente cerca de 300.000 personas, aunque es imposible establecer el número porque hubo mucha gente que entró sin ticket"."Hemos tomado declaración a muchos asistentes al recital y nos dijeron que había mucha gente sin entrada. Algunos tuvieron que salir después del primer tema porque no se podía estar", señaló la fiscal en declaraciones a la señal de cable Todo Noticias (TN).Alonso dijo que "será materia fundamental de la investigación establecer quién fue el responsable de permitir que ingresen 100.000 personas más de las que estaban previstas de acuerdo con la venta de entradas"."Ya notifiqué anoche a los productores. Pero arrancamos a investigar ahora (domingo a la mañana). La productora eligió un lugar que por lo visto fue superado. Y también la seguridad, por lo visto, también fue superado", remarcó la fiscal.Asimismo, insistió en que en un primer momento se pensó que había muchos más muertos porque la situación fue muy confusa y aclaró que "la seguridad de adentro del predio la manejaba la (empresa) productora" del show."Hemos tomado declaración a muchos asistentes al recital y nos dijeron que había mucha gente sin entrada. Algunos tuvieron que salir después del primer tema porque no se podía estar", precisó la fiscal.