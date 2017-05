El increíble show de Cher en los Billboard Music Awards

Este domingo se llevó a cabo una nueva edición de los Billboard Music Awards, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, conducido por Vanessa Hudgens y Ludacris. Cher, ícono incuestionable de la industria del entretenimiento, fue galardonada por su carrera.





Uno de los grandes momentos de la ceremonia fue cuando Cher pisó el escenario, luego de 15 años, con una frescura, vitalidad, presencia y talento que impactan.





La legendaria artista realizó una presentación magistral al interpretar "Believe" y el clásico "If I Could Turn Back Time".





Primero interpretó su éxito de finales de los 90 y una oda al amor, "Believe".





Luego, hizo volver en el tiempo a todos al cantar "If I Could Turn Back Time", con su clásico vestuario.





Los presentes enloquecieron con su presentación, incluído Chaz Bono, su hijo fruto de su relación con Sonny Bono, quien veía asombrado cómo su madre se adueñaba del escenario.





Además, recibió el Icon Award que reconoce sus éxitos y sus 53 años en la industria musical. Al recoger su premio, Cher dio un sentido discurso, en el que agradeció a su madre, Sonny Bono y al público que por tantos años la ha seguido.





Cher revolucionó la televisión de los 70 junto a Sonny Bono, se transformó en ícono de la cultura pop, y ganó todos los premios. El Oscar a la mejor actriz ("Moonstruck"), un Emmy ("Cher: The Farewell Tour"), tres Globo de Oro ("The Sonny and Cher Comedy Hour", "Silkwood" y "Moonstruck"), un Grammy ("Believe") y el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes, además de dos nominaciones al BAFTA. Se trata de la única artista capaz de alzarse con un número uno en cada una de las últimas seis décadas (entre 1960 y 2010). Grabó 25 álbumes y ha vendido más de 100 millones de copias.





La artista completó el 20 de mayo una serie de shows que comenzó el 8 de febrero. El espectáculo, que se llamó "Classic Cher", se presentaba en el Park Theatre del Monte Carlo Resort and Casino, en Las Vegas.