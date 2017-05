El famoso blooper de Star Wars tiene su explicación

Como un golpe en la cabeza puede cambiarte la vida... Es uno de los errores más famosos de la saga galáctica: el soldado de asalto que se golpea la cabeza en 'Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza'. Si eres fan de la saga, y sobre todo, de la trilogía original, esta escena no te será desconocida. Si no la conoces, aquí te la dejamos:

blooper star wars

La escena es la siguiente: Luke, Han, Chewbacca y Leia se encuentran en la sala de deshechos, donde las paredes cada vez están más juntas, por lo que podrían aplastarlos. Luke pide ayuda al C-3PO con su comunicador para que pare la maquinaria de la sala, pero este no contesta ya que en la sala de control (donde se encuentra junto a R2-D2) acaban de entrar una tropa de Stormtroopers armados. Ahí, en esa sala de control, es donde se produce el blooper más famoso de la saga, cuando un stormtrooper se da con la cabeza en la puerta. Ahora, después de tantos años, por fin tenemos una explicación del error. Es algo anecdótico pensar que si todos los clones tienen el mismo tamaño, este sea el único que se de contra la puerta. ¿Calculó bien la altura de los actores George Lucas?

En una entrevista a The Hollywood Reporter, el actor británico Laurie Goode, explicó lo sucedido, "en el segundo día de rodaje me puse mal del estomago. A media mañana tuve que hacer unas tres o cuatro visitas al baño. Después de volver a vestirme y regresar al set, sentí la necesidad de correr de regreso al baño de caballeros, pero me tocó rodar esa escena. A la cuarta toma, sentía que mi estomago rugía, y «bang», me golpeé la cabeza. Como no me movía muy rápido, fue un golpe seco, así que no me hice daño, pero como nadie gritó «corten», pensé que el plano no era lo suficientemente grande como para que estuviera en pantalla."

Con los años esta escena se ha convertido en tradición de 'Star Wars', incluso se añadió un efecto de sonido al golpe. Pero también ha habido polémica a la hora de saber cual fue el actor que realmente lo interpretó. El actor Michael Leader, que murió el año pasado, también afirmó ser el torpe soldado, aunque Goode proclama que se trata de su actuación.

Fuente: ECartelera