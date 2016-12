El explosivo tráiler de Fast & Furious 8

Si sos fan de la velocidad y la adrenalina habitual de Fast & Furious, entonces la nueva secuela no te va a defraudar. Universal Pictures publicó el primer tráiler de la octava entrega con la gran sorpresa de transformar a Vin Diesel en el enemigo y villano de la historia.Después de siete películas en quince años, y tras la triste desaparición de Paul Walker, la saga tenía la obligación de renovarse y para ello, han convertido a Dominic Toretto en el hombre más peligroso de la historia.En la entrega anterior, todo el equipo tenía la oportunidad de comenzar una vida normal. Brian y Mia se han retirado y Dom y Letty deciden disfrutar del amor de una vez por todas. Todos felices y contentos, pero, ahora, por motivos que aún desconocemos, Dom abandonará su luna de miel para unirse al bando de una criminal interpretada por Charlize Theron transformándose en uno de los hombres más buscados de la policía (otra vez) y traicionando a "su familia".De esta manera, los más rápidos y furiosos del cine deberán emprender una nueva misión para detenerlo contando con la ayuda del mismísimo Deckard Shaw (Jason Statham) y, por supuesto, el letal Hobbs (Dwayne Johnson), quienes aparecen en el avance interpretando una escapatoria de prisión que promete estar cargada de acción.Cuba, Nueva York y hasta el hielo ártico son los escenarios de Fast & Furious 8 (que en EEUU se titulará The Fate of the Furious), que llega a los cines el 14 de abril de 2017.Fuente: Valeria Martínez (Cine 54)