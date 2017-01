El emotivo homenaje a Carrie Fisher y Debbie Reynolds

La 74ª edición de los Globos de Oro dejó muchas sorpresas y una clara vencedora en la categoría de cine. 'La ciudad de las estrellas: La La Land' se ha alzado con todas y cada una de las siete candidaturas a las que optaba, convirtiéndose en la gran triunfadora de la noche.



Pero también hubo otro momento que se llevó todos los aplusos y algunas lágrimas. "Hace dos semanas, perdimos a una madre y una hija con solo un día de diferencia". Con estas palabras, Jimmy Fallon daba paso a este emotivo montaje en el que se recogía de manera muy breve la carrera de estas dos queridas actrices. A lo largo de los 50 segundos que dura dicho montaje, se suceden imágenes de Fisher y Reynolds en los proyectos que las lanzaron al estrellato: 'Star Wars', 'Cuando Harry encontró a Sally', 'Cantando bajo la lluvia'; entre otras. También se cuelan algunas imágenes en las que podemos ver un breve instante de la niñez de una jovencísima Carrie Fisher. Todo esto mientras se escucha la propia voz de Reynolds cantando 'You Made Me Love You', tema que interpretaron juntas en una aparición que realizaron en el año 2011 en 'El show de Oprah Winfrey' y en el que compartieron el abrazo con el que se cierra el montaje.