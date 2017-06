El emotivo adelanto de Cars 3

Cars 3

Estamos a poco del estreno en cines de los Estados Unidos de "Cars 3" -16 de junio es la fecha-, y Disney•Pixar decidieron erizarnos la piel con un nuevo trailer de la peli. Titulado "The Limit", el video de un minuto nos revela al querido 95 exigido al máximo y nos adelanta que tendrá una última chance de demostrar que aún no está terminado.La cinta mostrará que, sorprendido por una nueva generación de corredores ultrarápidos, el "El Rayo" McQueen se encuentra dejado de lado en el deporte que adora. Para volver al ruedo, necesitará la ayuda de Cruz Ramirez, una vigorosa joven técnica de carreras que tiene su propio plan para ganar, además de la inspiración del fabuloso difunto Hudson Hornet y un par de giros inesperados.Daniel Gerson es el guionista de este largometraje dirigido por Brian Fee. Bajo sus órdenes estuvieron Owen Wilson, (es "El Rayo" McQueen), Cristela Alonzo (Cruz Ramirez), Armie Hammer (Jackson Storm), Kerry Washington (Natalie Certeza), Nathan Fillion (Sterling), Lea DeLaria (Miss Fractura), Bonnie Hunt (Sally Carrera), Tony Shalhoub (Luigi), Cheech Marin (Ramón), Jenifer Lewis (Flo), Katherine Helmond (Lizzie), Paul Dooley (Sargento) y Daniel Lawrence Whitney -sí, Larry the Cable Guy- (Mate).