El discurso feminista de Ryan Gosling

La entrega de los Golden Globes tuvo varios momentos memorables: el beso entre Sarah Paulson y Amanda Peet, el discurso anti-Trump de Meryl Streep, la presentación de Diego Luna en español y el beso entre Ryan Reynolds y Andrew Garfield. Pero nada pudo opacar el momento feminista de Ryan Gosling. El actor recibió el Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia por su papel en La La Land y le agradeció a su mujer, la actriz Eva Mendes, por haber hecho posible su participación en la película. "Si Eva no hubiera asumido todo eso para que yo pudiera disfrutar de esta experiencia, seguramente habría otra persona aquí ahora mismo", dijo emocionado Gosling durante su intenso discurso.

"Mientras yo estaba cantando, bailando y tocando el piano, teniendo una de las mejores experiencias de mi vida en el cine, mi chica estaba educando a nuestra hija, embarazada del segundo y tratando de ayudar a su hermano enfermo de cáncer. Si ella no hubiera asumido todo esto para permitirme vivir esta experiencia, seguramente sería otro el que hoy estaría aquí arriba. Así que, cariño, gracias", fue lo que dijo el actor.

Así, Gosling deja en claro que para él, el matrimonio y el cuidado de la familia es cosa de dos, espacios en los que dos personas se apoyan mutuamente para que ambos puedan realizarse personal y profesionalmente. Cuando Gosling trabaja, Mendes se encarga de la casa y las nenas. Cuando Mendes trabaja, Gosling es quien queda a cargo. Una decisión totalmente equitativa e igualitaria, una decisión muy feminista.

¿Por qué este agradecimiento puede considerarse un acto 'feminista'? Gosling deja en claro que la familia es un proyecto que se construye de a dos y que no es tarea exclusiva de las mujeres como la cultura patriarcal quiere imponer. El actor reconoce que de no ser por su compañera, él no podría haber tenido el tiempo suficiente para poder participar de La La Land. Y el simple hecho de reconocerlo ya es un acto digno de ser mencionado.



Fuente: Infonews