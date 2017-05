El director de Logan quiere una película con el personaje de X-23

Logan o Wolverine ya tiene sus tres películas. En la tercera, estrenada este pasado marzo, despedimos finalmente a Hugh Jackman que desde el año 2000 lleva encarnando al personaje.

La última película, 'Logan', se ambienta en el año 2029 cuando los mutantes casi han desaparecido. Logan y el profesor Charles Xavier, ya mayores, viven juntos ocultándose del mundo pero la aparición de X-23, una niña con los mismos poderes que Logan, hará que tengan que salir de su escondite y dar la cara.

El personaje de Dafne Keen es muy importante para Marvel por los que Fox se está planteando hacer una película sobre ella. La actriz ha demostrado ser toda una profesional en su debut en 'Logan', por lo que Fox ha confirmado que si se hace una película sobre X-23 quieren que Keen interprete el papel, pero que no tienen pensado introducirla de personaje secundario en una película sobre los X-Men.

"No lo sé definitivamente, pero en términos de lo que hemos estado hablando, no vamos a desplazarla al fondo de otra película. El personaje de X-23 es my interesante dentro de los cómics, por lo que hay que encontrar una historia que tenga mucho significado para ella" dijo el productor Hutch Parker en IGN.

En una entrevista anterior que se realizó por el estreno de 'Logan Noir' la película en blanco y negro, el director, James Mangold, habló sobre el tema. "Todo es posible. He hablado con el estudio sobre ello. Hasta hablé con ellos antes de hacer la película. Pensé que X-23 era un gran personaje, pero ahora con lo que Dafne ha hecho, creo que es muy posible una película en solitario".