El director de Doctor Strange quiere que haya una secuela

Scott Derrickson quiere repetir la hazaña y dirigir la segunda parte del héroe de Marvel que llevó a los cines en 2016. En esta ocasión, y a pesar de que la secuela aún no ha sido confirmada por Marvel, Derrickson ha afirmado en una entrevista con Comicbook estar más que dispuesto a dirigir la segunda entrega de 'Doctor Strange (Doctor Extraño)'.

"Sí, por supuesto. Me encantaría dirigir 'Doctor Strange 2'. Ya veremos. Ya veremos qué pasa", comentó Derrickson a Comicbook, con quienes también compartió el placer que supuso trabajar en la tercera fase del Universo Cinematográfico de Marvel. Asimismo, Derrickson explicó al portal que el hecho de trabajar en la película de un héroe en solitario implica que los estudios no presionan tanto como en las películas corales ('Los Vengadores') y que no le importaría continuar en esa línea; ya que 'Doctor Strange (Doctor Extraño)' ya ofrece bastantes rutas que explorar entre la moralidad de Mordo, Strange, y las revelaciones que aparecen en la primera película.

Es un hecho que la primera parte de 'Doctor Strange' deja la puerta abierta a una secuela, con el encuentro entre Baron Mordo y Doctor Extraño, y el doctor comprendiendo su nuevo puesto y responsabilidad; y a pesar de que está más que confirmado que Cumberbach reencarnará al Doctor en 'Thor: Ragnarok', y la tercera entrega de 'Los Vengadores', 'Vengadores: Infinity War', aún no hay confirmación de que el actor británico vuelva a salvar el mundo en solitario.

Fuente: ECartelera