El director de Batman pidió perdón 20 años después de arruinar la franquicia

En una entrevista al portal Vice, Joel Schumacher dijo lo siguiente. "Mira, lo siento. Quiero disculparme con cada fan que quedó decepcionado porque creo que se lo debo". No fue el único que quedó defraudado con el resultado. Así lo afirmó el propio George Clloney.En declaraciones a Total Film, el actor norteamericano, que desempeñó el papel de Batman, afirmó que "era difícil estar bien dentro". Poco después, Chris O´Donell, su co protagonista como Robin, explicó que "En "Batman Forever" sentía que estaba haciendo una película. La siguiente vez sentí que construía un juguete para un niño".

'Batman Forever' tuvo cierto éxito. El director reconoce que en principio no se planteó hacer una secuela, pero se sintió presionado para hacerla. "Todo el mundo en Warner Bros. esperaba de mí que hiciera una". Joel Schumacher no quería ser visto como el "rey de los blockbuster". Él mismo defiende que con títulos como 'Jóvenes ocultos' o 'Tiempo de matar' había cosechado cierto éxito con la audiencia y no tan a menudo con los críticos, que era el motivo por el que escribía esas historias. "Después de 'Batman & Robin' me sentía lo peor. Era como si hubiera asesinado a un bebé".

El director reconoce que "Nadie es responsable de mis errores salvo yo". Solo tiene elogios para todos los directores de la época, los que se atrevieron a adentrarse en el universo de los superhéroes. "Christopher Reeve, que creó mucha sensación y fue realmente genial en muchos sentidos. Marvel había cambiado todo con Spider-Man, un magnífico personaje. De hecho, volvió a los orígenes con Tobey Maguire, tan joven e inocente como el cómic original. Estaba un poco en la oscuridad, no estaba despierto, pero tengo que reconocer que Tim Burton le dio una nueva vida a 'Batman' y Jack Nicholson estuvo simplemente fabuloso. Estuve tan ocupado con las promociones y los viajes prácticamente cada año que hacía una película. Tratas de estar al tanto con estas películas, verlas todas, pero no creo que estuviera en contacto con el superhéroe del momento".

Joel Schumacher tomó el relevo de Tim Burton para dirigir a Batman. Lo cierto es que su visión no tiene nada que ver con la de su gran amigo. "Es realmente interesante para mí porque si tú ves sus películas y las mías, entenderás lo inocente que era la audiencia al pedir un Batman más familiar, incluso amistoso. Entonces, cuando ves la trilogía de Christopher Nolan, es en la última especialmente donde se encarga de plasmar los problemas reales y económicos. Ves cómo la audiencia ha cambiado y ves cómo aceptan y quieren un producto más oscuro".