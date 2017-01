"El diablo viste a la moda" tendrá su versión en musical

Si adaptar una novela a película es difícil, transformarla en musical requiere ya un desafío mayor. Y eso es lo que va a pasar con la novela 'El diablo viste a la moda'.

The Wrap ha publicado que el libro original de Laura Weisberger, el que dio lugar a la película dirigida por David Frankel, va a tener otra adaptación ahora sobre los escenarios. EL proyecto corre a cargo de Paul Rudnick. El guionista, que colaboró en varias películas de los noventa como 'La familia Addams' y 'Sister Act', se encargará de llevar la historia de la periodista Andy Sachs al servicio de la editora de la revista Runway, la malvada Miranda Priestley.

Pero Rudnick no estará solo en ese trabajo: alguien tiene que encargarse de la partitura. Y ese no es otro que Elton John. El compositor inglés ha mostrado su ilusión por este proyecto: "Reimaginar 'El diablo viste de Prada' para un musical es super emocionante", aseguró el cantante en un comunicado. "Soy un gran fan del libro y de la película, y un gran fan del mundo de la moda. No puedo esperar a hincar mis dientes musicales en este trozo de cultura popular".

El nuevo musical será producido por Kevin McCollum, Fox Stage Productions y Rocket Entertainment.

Fuente: Fotogramas