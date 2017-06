El día que el payaso It realmente aterrorizó a un grupo de niños durante la filmación

El actor sueco Bill Skarsgård ha sido el encargado de sustituir a Will Poulter en su papel de Pennywise, para el remake de la adaptación de la novela de Stephen King, 'It'. Su carrera cinematográfica comenzó en el 2000, y desde entonces no ha parado de crecer. Ha participado en 'Anna Karenina', 'La serie Divergente: Leal' y en la serie de terror 'Hemlock Grove'.

Pero ni sus hermanos ni su padre han influido en el camino hacia el que se está dirigiendo Bill, que ha decidido decantarse por el género de terror aceptando el papel más importante de su carrera, el payaso de 'It'. Y se podría decir que su suerte se la ha labrado él solito. Recientemente Interview Magazine ha realizado una entrevista al actor en la que el entrevistador era su hermano, Alexander Skarsgård.

La entrevista en general es bastante cordial, de hecho podría ser una conversación típica que tengan los hermanos en su día a día, pues bromean, hablan del desayuno y Alexander la termina preguntando: "¿Has llamado a mamá?". Pero la cosa empieza a ponerse aún más interesante cuando el hermano mayor empieza a preguntarle por su carrera como actor, y en especial, sobre la película dirigida por Andy Muschietti.

Alexander le pregunta si sus compañeros del colegio hablaban de la película original, a lo que Bill responde: "Recuerdo que era la cosa más espantosa que existía para un niño. Había otras películas de terror, como 'Viernes 13' o 'Halloween', pero esta era realmente las más terrorífica, pues trataba sobre niños y un payaso. Tantas personas afirman que aquella película destrozó sus infancias y que odiaron a los payasos después de 'It'. Con suerte habrá un montón de niños traumatizados en base a mi trabajo. [Risas]" El actor afirma además que la película probablemente será no recomendada para menores de 18 en Estados Unidos.

Su hermano mayor le pregunta: "¿Te sientes bien sabiendo que los niños tendrán pesadillas contigo por lo menos durante una década?". A lo que Bill le contesta: "Se me hace muy raro pensar que si tengo éxito con mi personaje, conseguiré aterrorizar a los niños. En el rodaje yo no era muy amigable o divertido con los demás. Traté de interiorizar lo terrorífico de mi personaje, al menos mientras estaba maquillado. En un momento dado, crearon el set entero para una escena, los niños entraron en ella, y ninguno me había visto hasta el momento. Sus padres los habían traído allí, para que hicieran de extras. Y en cuanto salí como Pennywise, vi la reacción de estos niños (jóvenes normales). Algunos estaban realmente intrigados pero otros no podían ni mirarme, algunos estaban temblando. Uno de ellos se puso a llorar. Empezó a llorar y el director gritó ¡Acción!, y cuando ellos dicen «Acción» yo me meto completamente en mi papel. Así que muchos de ellos empezaron a tener miedo y a llorar en medio de la toma, y luego me di cuenta: «Mierda, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Esto es terrible»".

Al terminar la toma el actor intentó consolar al a los niños diciendo