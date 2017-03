El día que Chuck Berry le pegó una trompada a Keith Richards

El guitarrista de los Rolling y Chuck Berry tienen una historia marcada a fuego. Incluso, los que saben tan solo un poco de la música comprenden que los primeros punteos de Richards están inspirados en el propio Berry.

Es más, se podría decir que Jagger, Richards, Townshend, Clapton y el propio Lennon no hubiesen sido lo mismo sin la enorme influencia de canciones de Berry como Rock and roll music, Johnny B. Goode, Roll over Beethoven o Mabybellene.

La historia que une a Richards con Berry se remonta a 1987, cuando el stone decidió realizar un documental-concierto en homenaje a su maestro, Berry. Se llamó Hail! Hail! Rock and roll y aunque el director fue Taylor Hackford, Richards ejerció de productor y de jefe.

El gran momento del documental transcurre durante los preparativos. Allí, en pleno ensayo, Keith comenzó a puntear uno de los temas de Berry. Pero el maestro le tocó el hombro y lo obligó a parar: "No, no, así no es. Yo lo compuse. ¿Querés hacerlo bien?". Fue la primera vez que la guitarra de Mick Jagger debió trasgarse el orgullo ante el genio del rock.

Así era la relación entre el alumno y el maestro. Y el momento más extremo de la relación lo contó el guitarrista de los Rolling Stones cuando le preguntaron si era verdad que Chuck Berry le había pegado una trompada en la cara."

"Fue después de un concierto de Chuck. Entré en su camarín y vi su guitarra, metida en una caja. Y me dije: 'Dale solo un toque a esa guitarra'. Y lo hice. Entonces llegó Chuck y me dijo: 'Nadie toca mi guitarra'. Y me dio una trompada en la cara", contó Richards. Y finalizó: "Fue uno de los grandes hits de Berry".