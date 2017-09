El desopilante video de Jennifer Garner

La actriz Jennifer Garner publicó en redes sociales un video muy divertido en el que se la ve sumida bajo los efectos de la anestesia, luego de salir del dentista.



En las imágenes que la ex mujer de Ben Affleck compartió en su cuenta de Instagram, la actriz habla por teléfono sin poder modular su voz y tampoco sin poder parar de reír.



"Hicieron la parte triste de Hamilton y empecé a llorar y no pude parar", dice la actriz en el video sobre el musical Hamilton. "Me dijo '¿Estás bien?' y yo le dije 'Es tan bonito, es tan bonito, escuchá esta canción'".





Embed Throwback Thursday-- that time I had dental anesthesia...laughing gas + novocaine + Hamilton = you're welcome. #TBT @hamiltonmusical Una publicación compartida por Jennifer Garner (@jennifer.garner) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 10:45 PDT

Y luego sobre el aclamado musical de Lin-Manuel Miranda que triunfó en Broadway, sigue: "Es tan precioso ese musical, ¡es tan bonito! Así que se lo conté y le dije que tenía que verlo".



"Jueves de recuerdo - aquella vez que me anestesiaron en el dentista... gas hilarante + novocaína + Hamilton = de nada", escribió Garner al compartir el desopilante video con sus sus fans, que claro, alabaron su sentido del humor y lo replicaron en redes.