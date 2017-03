El creador de "Bob Esponja" anunció que sufre un tipo de esclerosis

Stephen Hillenburg, creador de la serie animada infantil "Bob Esponja", anunció que padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), aunque aclaró que seguirá trabajando en el famoso personaje en la medida en que su salud se lo permita.



"Quiero que la gente sepa de mi boca que me han diagnosticado ELA. Cualquiera que me conozca sabrá que voy a seguir trabajando en "Bob Esponja" y el resto de mis pasiones todo el tiempo que me sea posible", anunció el creativo de 55 años al sitio especializado The Hollywood Reporter.



"Mi familia y yo estamos agradecidos por la efusión de amor y apoyo. Pedimos una solicitud sincera de privacidad que nos sea entregada durante este tiempo", añadió.



"Bob Esponja" es uno de los dibujos animados más emblemáticos de la cadena Nickelodeon, desde su estreno en 1999, y cuenta con dos largometrajes, lanzados en 2004 y 2015, en tanto que se prevé una tercera entrega para 2019.



El personaje resultó la unión de dos de las grandes pasiones de Hillenburg, quien además de ser un experto en animación, estudió biología marina.