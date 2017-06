El Conjuro 3 busca diferenciarse de sus anteriores películas

James Wan supo cómo asustarnos cuando presentó "El Conjuro" (The Conjuring), el film que narra una de las historias de los investigadores sobre hechos paranormales,EdyLorraine Warren. Esta primera entrega, fue todo un éxito de taquilla y se convirtió en un gran universo del género de terror.

Luego de "El Conjuro 2", un spin-off y dos más en camino, parece que "El Conjuro 3" estaría tomando forma, pero con un peculiar cambio: esta vez, no tendríamos una historia sobre casas embrujadas o personas poseídas. Peter Safran, productor de las cintas, en una entrevista con CinemaBlend afirmó: "Hay algunos (casos) que tal vez no son tan populares, pero ellos (los Warren) pasaron bastante tiempo investigando (...). Claramente no podemos hacer otra película sobre una casa embrujada, ¿correcto? No podemos hacer otra posesión sobrenatural en una casa con una famila en peligro, ¿correcto? Entonces tiene que ser algo distinto a eso, creo".

Por ahora, lo que sabemos es que James Wan probablemente se correrá de la silla del director para esta nueva entrega, que, de concretarse, podría tener el éxito asegurado.



Fuente: Warner