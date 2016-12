El Ciudadano Ilustre quedó fuera de la pelea por un Oscar

El filme argentino "El Ciudadano Ilustre" quedó fuera de la carrera por los premios Oscar hoy, cuando la Academia de Cine de Hollywood dio a conocer una primera selección de 9 filmes hablados en lengua no inglesa que tienen chances de llegar a la premiación, el próximo domingo 26 de febrero en el teatro Dolby de Los Angeles.



El filme de Mariano Cohn y Gastón Duprat que fue recibido con una amplia aceptación internacional en su premiere mundial en el último Festival de Venecia, en el que Oscar Martínez ganó la Copa Volpi a la mejor interpretación masculina, había sido elegido por la Academia de Cine Argentina para representar al país en los Oscar.



Pero sus aspiraciones de llegar a la noche de premiación quedaron hoy sentenciadas cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood dio una primera lista de 9 candidatas extranjeras al Oscar, de la que luego saldrán cinco, y en la que no hay filmes iberoamericanos.



En el camino a los Oscar quedaron también, la española "Julieta", de Pedro Alomodóvar, y la chilena "Neruda", de Pablo Larraín, filmes que venían precedidos de buenos elogios y que también contaban con perspectivas de llegar a la alfombra roja.



Al filme de Cohn-Duprat le queda ahora la esperanza de los Premios Goya que entrega la Academia de Cine de España, donde quedó como finalista en la categoría Mejor Filme Iberoamericano.



En la competencia por los Oscar fueron elegidas la alemana "Toni Erdman", de Mare Arden, la gran candidata, junto a la cinta australiana "Tanna", de Bentley Dean y Martin Butler; la canadiense "It's Only the End of the World", de Xavier Dolan y "Land of Mine", de Martin Zandvliet, por Dinamarca.



Las otras que permanecen en carrera son la iraní "The Salesman", de Asghar Farhadi; la noruega "The King's Choice", de Erik Poppe; "Paradise", de Andrei Konchalovsky, que representa a Rusia y obtuvo premios en el último Festival de Mar del Plata (Mejor Guión) y Venecia (Mejor Director); la sueca "A Man Called Ove", de Hannes Holm y el filme suizo "My Life as a Zucchini", de Claude Barras.



De estos nueve filmes quedarán solamente cinco, en una última selección que se informará el próximo 24 de enero cuando se den a conocer las candidaturas a la 89na edición de los Oscar en todas las categorías.