"El ciudadano ilustre" consiguió cuatro nominaciones a los Premios Platino 2017

"El ciudadano ilustre", de Gastón Duprat y Mariano Cohn, recibió cuatro nominaciones, entre ellas las de Mejor Película Iberoamericana y Mejor Dirección, para la IV Edición de los Premios Platino, que serán entregados el 22 de julio en Madrid, donde también aspiran a ser galadonados Natalia Oreiro, por su papel en "Gilda, no me arrpiento de este amor", además de varios técnicos del filme "La luz incidente", de Ariel Rotter.



El anuncio de las nonimaciones tuvo lugar este mediodía en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, con la presentación de la actriz mexicana Kate Castillo, el actor español Miguel Ángel Silvestre, la actriz colombiana Angie Cepeda y el actor estadounidense Edward James Olmos.



Además de las nominaciones a la película de Cohn y Duprat (Mejor Película Latinoamericana, Mejor Dirección, Mejor Guión para Andrés Duprat y Mejor Interpretación Masculina para Oscar Martínez), el cine argentino obtuvo otras candidaturas, como las de Mejor Música (Mariano Loiacono), Mejor Fotografía (Guillermo Nieto) y Mejor Dirección de Arte (Alí Chen) para "La luz incidente", de Ariel Rotter.



La actriz Natalia Oreiro fue nominada al Platino a la Mejor Interpretación Femenina por su papel protagónico en "Gilda, no me arrepiento de este amor", de Lorena Muñoz, mientras que el músico argentino Federico Jusid fue nominado a la Mejor Música Original por "Neruda", del chileno Pablo Larraín.



Además, la serie de TV argentina "El Marginal", de Luis Ortega, Mariano Ardanaz, Javier Pérez y Alejandro Ciancio (Argentina) fue nominada en la flamante categoría de Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana



Un jurado internacional, junto a la comunidad de cineastas de las diferentes ediciones de los premios Platino (más de 700 personas), elegirán a los ganadores de estos galardones, cuyos nombres se harán públicos en una gran gala que se llevará a cabo el 22 de julio en Caja Mágica, en Madrid.



Promovidos por Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y Fipca (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales), los Premios Platino del Cine Iberoamericano nacen con la vocación de consolidarse como un gran evento de promoción internacional del cine iberoamericano en su conjunto, trascendiendo fronteras, y como un instrumento de fomento y apoyo a la industria cinematográfica y a todos los profesionales iberoamericanos.



En ese sentido, la ceremonia de entrega de estos premios es una forma de reconocer, celebrar y rendir homenaje a todos los artistas y técnicos que hacen posible que el cine, la cultura, y las tradiciones y costumbres iberoamericanas estén presentes en todo el mundo a través de los más prestigiosos premios, festivales y concursos internacionales.



En el rubro Mejor Película Iberoamericana de Ficción los nominados son la brasileña "Aquarius", de Kleber Mendoca Filho, la argentina "El ciudadano ilustre", de Gastón Duprat y Mariano Cohn, las españolas "Julieta", de Pedro Almdóvar, y "El hombre de las mil caras", de Alberto Rodríguez , y la coproducción entre Chile, Argentina y España "Neruda", del chileno Pablo Larraín.



Para el premio a la Mejor Dirección fueron nominados los argentinos Cohn y Duprat por "El ciudadano ilustre", el español Juan Antonio Bayona por "Un monstruo viene a verme", el brasileño Kleber Mendoca Filho por "Aquarius", el chileno Pablo Larraín por "Neruda", y el español Pedro Almodóvar por "Julieta".



El premio al Mejor Guión tiene como candidatos al argentino Andrés Duprat por "El ciudadano ilustre", los españoles Alberto Rodríguez y Rafael Cobos por "El hombre de las mil caras", Alejandro Brugues, Pierre Edelman y Pavel Giroud por "El acompañante" (Cuba, Colombia, Panamá, Venezuela), el mexicano Celso García por "La delgada línea amarilla", y el chileno Guillermo Calderón por "Neruda" (Chile, Argentina, España).



Como candidatos a Mejor Interpretación Masculina fueron nominados Alfredo Castro por "Desde allá" (México, Venezuela), el mexicano Damián Alcázar por "La delgada línea amarilla" (México), el español Eduard Fernández por "El hombre de las mil caras", el chileno Luis Gnecco por "Neruda" y el argentino Oscar Martínez por "El ciudadano ilustre".



Al premio a la Mejor Interpretación Femenina están nominadas la colombiana Angie Cepeda por "La semilla del silencio", la española Emma Suárez por "Julieta", la colombiana Juana Acosta por "Anna", la brasileña Sonia Braga por "Aquarius" y la argentina Natalia Oreiro por "Gilda, no me arrepiento de este amor".



En el rubro Mejor Música Original los nominados son el español Alberto Iglesias por "Julieta", el cubano Chucho Valdés por "Esteban" (Cuba, España), el argentino Federico Jusid por "Neruda", el español Fernando Velázquez por "Un monstruo viene a verme", y el argentino Mariano Loiacono por "La luz incidente".



Como Mejor Película de Animación fueron nominadas "Bruxarias" (España, Brasil), "La leyenda del chupacabras" (México), "Ozzy" (España), "Psiconautas, los niños olvidados" (España) y "Teresa y Tim" (España), mientras que como Mejor Película Documental fueron nominadas "2016. Nacido en Siria" (España), "Atrapados en Japón" (Chile), "Cinema Novo" (Brasil), "Frágil equilibrio" (España), "Todo comenzó por el fin" (Colombia).



Aspiran al Platino a la Mejor Ópera Prima "Desde Allá", de Lorenzo Vigas (Venezuela, México), "La delgada línea amarilla", de Celso García (México), "Rara", de Pepa San Martín (Chile, Argentina), "Tarde para la ira", de Raúl Arévalo (España) y "Viejo Calavera", de Kiro Russo (Bolivia).



Otorgado en colaboración con FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción), el Platino al Cine y Educación en Valores cuenta entre sus nominadas con "El Acompañante", de Pavel Giroud (Cuba, Colombia, Panamá, Venezuela), "Esteban", de Jonal Cosculluela (Cuba, España), "El Jeremías", de Anwar Safa (México), "Rara", de Pepa San Martín (Chile, Argentina) y "Un monstruo viene a verme", de Juan Antonio Bayona (España).



La cuarta edición de los Platino trae la novedad principal de la categoría de Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana, con las nominadas "Bala Loca", de Gabriel Díaz, Oscar Godoy (Chile), "Cuatro Estaciones en La Habana", de Félix Viscarret (Cuba, España), "El Marginal", de Luis Ortega, Mariano Ardanaz, Javier Pérez y Alejandro Ciancio (Argentina), "El Ministerio del Tiempo", de Marc Vigil, Abigail Schaaff y Jorge Dorado (España), "La Niña", de Rodrigo Triana y Camilo Vega (Colombia) y "Velvet", de David Pinillos y Manuel Gómez Pereira (España).