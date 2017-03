El biógrafo del Indio Solari dice que el cantante siente una "tristeza atroz"

El periodista y biógrafo del Indio Solari, Marcelo Figueras, quien estuvo en el escenario el sábado a la noche en el recital de Olavarría, aseguró hoy que el cantante siente una "tristeza atroz" por las dos muertes que ocurrieron allí y defendió a la productora al señalar que en presentaciones anteriores habían obtenido "buenos resultados".



"Yo no quiero hablar en nombre del Indio. El Indio está con una tristeza atroz por la muerte de estas dos personas, por más que hayan muerto por causas que no echarían las clases de sombras que quieren echarle a él encima. Pero no dejan de ser dos personas muertas y eso es una tragedia en sí misma", aseguró Figueras en declaraciones a Radio Del Plata.



El periodista dijo que Solari "intuía" que podía ocurrir una tragedia. "Estuvimos hablando con la gente para que tuviese cuidado, había una especie de caldo que se estaba armando como para tratar de explotar cualquier cosa que pudiese llegar a pasar", advirtió.



Figueras vivió el recital del sábado al costado del escenario "sufriendo mucho" y comentó que observó "esa montonera que el Indio vio y lo llevó a parar inmediatamente el recital".



"Había un grupo grande de chicos en un sector pegado al escenario que parecían muy tambaleantes, con un movimiento muy vacilante, medio imparable. Armaban un remolino que no paraba. Y el temor era que alguno de ellos se fuera desplomando y lo pisen los otros. Se sufrió mucho todo. Se paró. Se esperó que sacaran a los que parecían caerse. Pero durante todo el concierto seguimos mirando ese sector, temiendo que volviese a pasar", afirmó.



El biógrafo del ex líder de Los Redondos descartó que las muertes se hayan producido por una avalancha en el público. "Uno de los muertos, aparentemente, es por un problema de adicción, y el otro por una trombosis que, aparentemente, es una causa de muerte relativamente natural", aseveró.

En tanto, Figueras defendió a En Vivo S.A., la empresa que organizó el megarrecital en el predio La Colmena, por haber mostrado "buenos resultados" en presentaciones anteriores del Indio.



"El concierto fue organizado por la misma productora con la que el Indio trabaja hace años con buenos resultados. En 2005 empezó con los conciertos solistas y estamos en 2017. Conciertos de centenares de miles de personas", afirmó.



En cuanto a las responsabilidades, Figueras diferenció a quiénes debían hacerse cargo del público ricotero.



"De las puertas para adentro del estadio la mayor parte de la responsabilidad tiene que ver con la organización, más allá de que tiene que estar Defensa Civil, que no es de la organización. Lo que ocurre de las puertas del predio para afuera la organización no tiene responsabilidad. Ni cómo llegan, ni mucho menos sobre las rutas".



El amigo del Indio evitó definir si Solari va a retirarse de los escenarios tras las dos muertes del sábado, y señaló que "la única certeza que hay es que se está esperando que la Justicia actúe para que quede en claro qué pasó, con las pruebas que tienen que estar".