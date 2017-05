El argentino Nahuel Pérez Biscayart brilla en Cannes

El argentino Nahuel Pérez Biscayart que brilla en Cannes y las críticas ya anuncian que estará entre los candidatos a "Mejor actor", como coprotagonista de "120 latidos por minuto", el filme dirigido por el francés Robin Campillo que se exhibió este sábado en el Festival Internacional de Cine.



La película exhibida durante la cuarta jornada de la mayor muestra mundial de cine es una ficción en la que Pérez Biscayart, que interpreta a uno de los miembros más activos de la asociación Act Up infectado con el virus del sida, se enamora de un nuevo integrante, libre de la enfermedad.



Una historia de amor que discurre en paralelo a los debates y acciones de Act Up, que da cabida a personalidades combativas, aferradas a la vida.



En La Croisette, la actuación del actor argentino ("El Aura") fue aplaudida por muchos durante la jornada. Su director rescata la historia que vivió en su propia piel, cuando entró a formar parte de la asociación Act Up, cuyo activismo fue clave para obligar al Gobierno a abrir los ojos y afrontar la epidemia del sida.



"Me uní a Act Up en 1992, es decir, 10 años después del inicio de la epidemia. Como gay, había vivido los años 1980 con el miedo a la enfermedad", explicó Campillo a la AFP.



Y agregó: "Con Act Up, los enfermos quisieron romper con su íntima maldición para hacer visible la enfermedad y colocar a los políticos frente a su responsabilidad".



Como la célebre película "Philadelphia", en la que Tom Hanks ganó un Óscar por su interpretación de un enfermo de sida, "120 latidos por minuto" muestra con crudeza cómo el virus consume poco a poco el cuerpo hasta la muerte.



Pero también celebra la lucha del colectivo de homosexuales por acelerar la investigación médica y activar las indispensables campañas de prevención.



La película coprotagonizada por Pérez Biscayart, fue presentada paralelamente a una historia casi antagonista, la de una sociedad contemporánea inerte y atrapada en su propia absurdidad, plasmada en "The Square", del sueco Ruben Ostlund. En las proyecciones de la prensa, la primera hizo llorar y la segunda, reír, pero ambas suscitaron aplausos.



Otra de las películas exhibidas este sábado fue "The Square", una crítica satírica de la burguesía sueca, encarnada por el conservador de un museo de arte contemporáneo que prepara una exposición centrada en ensalzar los grandes valores universales a través de un simple cuadrado trazado en el suelo.



Todo ello mientras en la ciudad en la que vive se cruza cada día con el rostro de la pobreza, los mendigos.



"Se trata de reflejar la hipocresía de nuestro modo de vida en Occidente. Nos creemos virtuosos, pagamos nuestros impuestos, pero hay cosas que no queremos ver", dijo el actor danés Claes Bang, que encarna al director del museo.



"120 latidos por minuto" y "The Square" compiten junto con otras 17 películas por el máximo galardón, entre ellas "La Seducción", de Sofia Coppola, con Nicole Kidman; y "Happy End", del austríaco Michael Haneke, laureado dos veces con la Palma de Oro.



El jurado presidido por el cineasta español Pedro Almodóvar dará a conocer su veredicto el próximo 28 de mayo.