El argentino Damián Szifrón podría dirigir La Liga de la Justicia Oscura

El desarrollo y producción de 'La Liga de la Justica oscura' está siendo una verdadera pesadilla. La película, que será una adaptación de los cómics de DC basado en los antihéroes que realizan misiones que la Liga de la Justicia no puede realizar, parece que va a retrasarse cada vez más, ya que no encuentran a un director para la misma. En un primer momento, el prestigioso cineasta Guillermo del Toro iba a dirigir la película pero finalmente, debido a problemas de agenda, abandonó el proyecto.

Del Toro decidió centrarse en 'Pacific Rim 2' por lo que Warner tuvo que buscar otro realizador y finalmente encontró a Doug Liman, el director de 'Sr. y Sra. Smith'. Sin embargo, Liman recientemente abandonó el proyecto debido a la incopatibilidad con otras películas, sobre todo con 'Chaos Walking', la película de ciencia ficción protagonizada por Daisy Ridley y Tom Holland. Después, se barajó el nombre de Andrés Muschietti, director de 'Mamá' y de la nueva adaptación de 'It'. Parece que puede ser el candidato definitivo y su trayectoria le avala pero según cuentan los rumores, hay otro director que podría ser el elegido para suplantar a Liman.

Además de Muschetti, el presentador Jeff Sneider en el programa Meet the Movie ha insinuado que Damián Szifrón podría ser el definitivo director de 'La Liga de la Justicia Oscura'. El director, que aún no se ha estrenado en Hollywood, es conocido por la película argentina 'Relatos salvajes', que fue alabada por el público y la crítica internacional. Sneider aseguró que el director argentino era un posible candidato para hacerse con el proyecto pero que Muschietti tiene más posibilidades de ser finalmente el escogido por Warner, ya que tiene muchos contactos a través de 'It'.

Fuente: ECartelera