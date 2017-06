El adiós y agradecimiento de uno de los actores de Sense8

El pasado 9 de Junio, Brian J. Smith, protagonista de 'Sense8', dejó un enlace en un de sus tweets haciendo un llamamiento a toda la familia sensate. Dentro encontramos unos párrafos sinceros y agradecidos hacia todos aquellos que lucharon por mantener a flote la serie de Netflix. Una carta abierta en la que agradece todo el apoyo, cariño y el "ruido" de las últimas semanas.

"Querida familia 'Sense8'. Leed:"

Hará ya poco más de una semana Netflix canceló casi de una tacada 'The Get Down' y 'Sense8', privándolas de segunda y tercera temporada respectivamente. El eco de la audiencia, esa por la que Netflix ha llegado a la conclusión de que estas series no debían continuar rodándose, no tardó en hacerse sonar, algo a lo que Brian hace hincapié en sus líneas de TwitLonger: "Me salí de mi camino y rechacé el comunicado oficial porque vosotros, nuestro grupo, merecía que vuestra voz fuera escuchada".

Brian también defiende a unos productores que fueron los primeros fans de la serie y dieron todo por ella desde el primer día: "Ellos festejaban con nosotros, nos animaban, nos apoyaban incondicionalmente. No envidio la posición que han tenido aquí. Netflix es relativamente una empresa joven y este tipo de dolores de crecimiento duele. Pero por favor, recordar que ellos hicieron este extraño, maravilloso, poco convencional show posible en primer lugar, y el show hubiera continuado si sólo la audiencia justificara el gasto". Pero sentencia que como siempre, los números acaban ganando la partida: "Al final todo se reduce a los números".

El actor de Texas aclara que no se va a ir con ningún mal regusto, de aquí se lleva experiencias y amigos para toda la vida, todas las que se puedan llevar en dos temporadas, pero dos temporadas llenas de emociones:"Este chico de Texas pudo ver el mundo, pudo trabajar con las Wachowskis y su alucinante equipo y reparto, muchos de los cuales serán amigos para toda la vida. Creo que podéis ver como he crecido como actor entre las temporadas 1 y 2. Es lo que siempre pude desear de este proyecto".

Para terminar, Brian vuelve a resaltar la labor de los fans en su lucha por seguir dándole vida a la serie, protagonizando así el capítulo final de 'Sense8': "Por favor, sepan que la lucha que han puesto en marcha para salvar algo que que amaron siempre será el "final de temporada" de 'Sense8'. USTEDES le dieron a la serie el final que se merece".