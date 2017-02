El actor mejor pagado de The Walking Dead

Pese a que es quien más problemas atraviesa en la historia de los no muertos, el bueno de Andrew Lincoln no es el actor de The Walking Dead que más embolsa por episodio. De hecho, su sueldo es bajo en comparación con lo que se llevan las estrellas de series como Game of Thrones. El hombre que lidera la batalla contra los zombies cobra 92 mil dólares por capítulo.

Sin embargo, en la tómbola de los dólares quien sí se lleva una cifra estimable para los estándares de Hollywood es Norman Reedus, quien embolsa 124 mil billetes verdes cada epsodio.

El dato a la hora de evaluar cómo y cuánto cobran las estrellas hoy en las series no es tanto el protagonismo sino la cantidad de fans. ¿Las redes sociales suman? Sí. Y también el potencial atractivo para las marcas a la hora de pautar publicidad.