Eduardo de la Puente volvió a la mañana de la "Rock & Pop" este lunes con el ciclo "Qué pasa?" en el horario de 6 a 9.30 junto a Connie Ballarini y Leo Gabes.

El conductor dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com acerca de sus sensaciones del comienzo de este ciclo mañanero en la FM 95.9.

"Estoy bien, muy contento en lo personal porque es un horario que no había hecho aire salvo alguna columna. También contento porque me pongo un poco en el hombro el papel de conductor que es algo a lo que le rajo habitualmente. Me siento sumamente cómodo en el horario y el formato. Con Connie y Leo nos divertimos mucho y la idea es imprimirle un poco de ritmo a la mañana", comentó De la Puente.

"Es un programa bastante informativo. Más que nada una cuestión de estar conversando con la audiencia, quiero que la gente se vuelva a meter activamente en la radio, que sea parte del programa en serio y no apelar a los oyentes cuando no tenes nada que hacer. Quiero que sean parte de Qué pasa, que si pasa algo en el tránsito nos llamen directo y nos cuenten lo que pasa directamente y cómo se sienten. Quiero que la gente se meta en la radio", expresó sobre el programa que conduce.





Y profundizó acerca de que no se siente del todo cómodo en el rol de conductor: "No sé por qué la verdad, pero no me siento del todo cómodo. Ahora sí están las condiciones de comodidad y me estoy sintiendo muy bien en el programa. La conducción era un papel que particularmente no me gustaba. Será por una cuestión de vagancia, no sé, tenés que estar como muy atento a todo, son un montón de cosas. Acá me vengo sintiendo cómodo, no me fui nunca de la radio Rock and Pop, digamos como que soy un hijo pródigo, crecí ahí".





Consultado sobre si volverá en el corto plazo a la televisión, comentó: "No, realmente no es algo que tenga planes ni en cuenta. No por nada particular, sino porque no hay planes. Tampoco encuentro nada que me pueda seducir mucho como para hacerlo, no soy esa gente que le hace falta estar en una pantalla por estar, para nada".