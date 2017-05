Dyango: "Voy a seguir cantando hasta que Dios me lo permita"

"Voy a seguir cantando hasta que Dios me lo permita", aseguró el baladista español Dyango, que, a los 77 años acaba de publicar su 54to. álbum de estudio "Y ahora qué", con el que ratifica que no va a cumplir con el anuncio de abandonar los escenarios que realizó en 2014.



"Al que cante mejor que yo, le doy un premio", bromeó el artista catalán durante una entrevista con EFE en la que celebró la publicación de "Y ahora qué".



Con la salida del flamante disco, Dyango planea una serie de actuaciones que lo pondrán nuevamente en contacto con el público latinoamericano que lo venera.



"Intentaba poder reducir un poco el ritmo frenético de las actuaciones, pero me ha costado tanto, tanto, que ha sido imposible. Es difícil deshacerte de lo que has podido hacer durante tantos años", comentó.



Y convencido de su aporte a la canción, el intérprete de populares piezas como "Compasión", "Lejos de los ojos", "Cuando quieras donde quieras", "Por esa mujer" y "Corazón mágico", se definió como "un gran cantante, un gran decidor de la canción", porque, sostuvo, "se puede tener una buena voz, pero si no sabes decir la canción, no sirve para nada".