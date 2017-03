Duelo de divas: Bette Davis y Joan Crawford reviven

Las actrices Susan Sarandon y Jessica Lange protagonizan Feud: Bette and Joan, la serie que relata la tortuosa relación que mantenían las divas de Hollywood Bette Davis y Joan Crawford durante y después de la filmación de ¿Qué pasó con Baby Jane? (1962), que estrenará esta noche a las 23 por Fox Premium Series (señal 461 de Supercanal Digital).



Con un doble episodio estreno, Feud (término en inglés que puede traducirse como "disputa de larga data") está compuesta de ocho episodios y es una nueva producción de Ryan Murphy, creador de series como Nip/Tuck, Glee y las recientes multipremiadas American Horror Story y American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson.



La mala relación entre Crawford (Lange) y Davis (Sarandon) era un secreto a voces en la industria estadounidense, no obstante lo cual el director Robert Aldrich las convenció para interpretar la historia de una vieja actriz que mantenía cautiva a su hermana parapléjica en su mansión de Hollywood.



Feud no sólo explora la conflictiva relación de las dos grandes actrices, sino también cómo ambas debieron soportar la misoginia de una industria que no perdonaba –ni perdona, salvo excepciones– la edad y el decaimiento de la belleza física de las actrices.



La serie contará con la participación de Catherine Zeta-Jones, entre otras figuras de Hollywood.