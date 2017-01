Drew Barrymore actúa y produce para Netflix

La actriz, directora y productora estadounidense Drew Barrymore regresa con un protagónico en la serie cómica "Santa Clarita Diet", la cual produjo para la plataforma Netflix, con estreno el 3 de febrero, y en la que representa a una madre de familia que se convierte en zombie.



Barrymore, de 31 años, saltó a la fama a los 7 por su papel en "E.T.", de Steven Spielberg, y durante su carrera realizó recordadas películas como "Jamás besada", "Los Ángeles de Charly" o "Scream".



Como productora, la ex esposa de Tom Green puso su nombre en 21 trabajos como en "Simplemente no te quiere" o en la series "Tough Love", "Knight Fight" o "Los Ángeles de Charly".



En "Santa Clarita Diet", Barrymore y Timothy Olyphant interpretan a un matrimonio de agentes inmobiliarios, hasta que sus vidas pegan un giro cuando ella resucita como un zombi caníbal.



"Estaba nerviosa ante la idea de volver a trabajar. Cuando surgió la oportunidad estaba atravesando un mal momento en mi vida, pero a veces los peores momentos se convierten en una oportunidad para resucitar", dijo la actriz, citada por la agencia española de noticias EFE.



"Necesitaba despertar y Sheila (su personaje) me ayudó a hacerlo; perdí nueve kilos durante el rodaje, me aclaré el pelo, volví a ponerme tacones y experimenté un completo cambio de actitud a la par que el personaje", explicó Barrymore.