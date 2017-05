Dos ovaciones le dieron fuerza a "La cordillera" en Cannes

Con el director Santiago Mitre y Ricardo Darín , acompañados por Dolores Fonzi y Erica Rivas, Thierry Frémaux presentó en Cannes "La cordillera", el tercer largometraje del autor de "El estudiante" y "La patota", que tuvo dos espectaculares aplausos con la Sala Debussy repleta, uno apenas subieron al escenario y el otro casi dos horas después, al finalizar la proyección.



A poco de terminada esa gala en la segunda alfombra roja del festival, el equipo llegado especialmente desde Buenos Aires se trasladó a un yate en el amarradero vecino, donde el Canal Arte, que participa en la coproducción, ofreció una recepción a todo el plantel del filme.



Los comentarios del público, en general, y los que pudieron escucharse en las dos zonas donde se concentra el periodismo internacional, fueron básicamente positivas. Sin embargo, algunos medios, en especial los estadounidenses, se apuraron a criticarla, incluso duramente, como ocurrió con los especializados Variety e Indiewire,



Variety criticó sin demasiada justificación el estilo de "cine estadounidense" del filme y otros aspectos, como la música de Alberto Iglesias y la fotografía de Javier Julia, los dos aportes de España en la coproducción, mientras que Indiewire aseguró que se trata de "una película con medios significativos y nada que decir".



Variety, incluso, dijo que la trama está planteada como para después armar una miniserie, y la revista Screen International consideró que algunos diálogos del personaje con su hija, que es tratada con hipnosis tras una crisis, "son surrealistas" y que el director "no tiene tiempo para las tramas secundarias" y eso "perjudica a otros personajes".



Otros comentarios que se escucharon por aquí señalan que el filme argentino bien podría haber integrado la sección oficial competitiva, frente a obras fallidas que si lo hicieron, léase "Jupiter's Moon", las estadounidenses "The Beguiled" y "Good Time", "The Killing of Sacred Deer", la surcoreana "The Day After", porque se trata de una superproducción en Una cierta mirada, sección donde habitualmente participa cine algo más independiente.



Igualmente, y más allá de esos comentarios, a una gran parte del público tanto en la función para prensa de la tarde como el de la noche del jueves, la película es de las que tienen peso propio y probabilidades por eso mismo de llevarse algún premio.