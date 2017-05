Donald Trump recibe la visita del fantasma de Richard Nixon en Los Simpsons

Embed





En esta ocasión, Donald Trump recibe la visita de otro presidente, Richard Nixon; más bien, el fantasma de Nixon. El capítulo comienza con Steve Bannon, Kellyanne Conway y Jared Kushner, personas de confianza del presidente, que se han colgado en la Casa Blanca.





Mientras tanto, Trump trata de hacer las paces con el ex director del FBI, James Comey, en su dormitorio. El presidente insiste en que no hay grabaciones de sus conversaciones con Comey, el fantasma del ex presidente Richard Nixon aparece para darle las gracias: "Vine a darle las gracias, Donald... Gracias a ti, ahora soy el 44º mejor presidente. Sólo tengo un consejo: si tienes cintas, quémalas".