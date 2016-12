Doctor Who emite un espectacular especial navideño

En este especial, Doctor Who - interpretado por Peter Capaldi- unirá fuerzas con un superhéroe de historietas originario de Nueva York – interpretado por Justin Chatwin (Orphan Black, Guerra de los Mundos), y un periodista de investigación - interpretado por Charity Wakefield (Wolf Hall, The Player) - con el fin de salvar la esa de una inminente invasión alienígena.





"Siempre me han gustado los superhéroes y este Doctor de Navidad estará inmerso en ese mundo. Mi superhéroe favorito es Clark Kent. No es Superman, es Clark Kent¨, dijo Steven Moffat, escritor y productor ejecutivo al respecto de este capítulo deluxe.





Este especial de Navidad de una hora fue filmado en Cardiff, en los estudios Wales Roath Lock de la BBC.





Justin Chatwin: "Me divirtió mucho interpretar a este héroe"





-¿Cómo fue trabajar en el guion de Steven Moffat?

-Siempre y cuando nos mantuviéramos fieles a lo que Steven había escrito, palabra por palabra, era perfecto, porque escribió algo que fluía muy bien. Esta ha sido la primera vez que trabajo en algo en lo que no puedo dar mi opinión sobre las líneas porque ya de por si el guion era perfecto. Cada una de las líneas motivaba la próxima y cada palabra encajaba de la manera justa porque había mucho subtexto. Esta es una gran manera de contar una historia y cuando eso sucede, los actores somos felices.





-¿Qué te atrajo del papel?

-Me gustaban mucho el antiguo Batman, el antiguo Superman y el antiguo Hombre Araña porque había mucha historia y se tocaban temas vinculados a las relaciones humanas. El Superman original, por ejemplo, era un nerd que no podía conseguir a la chica de sus sueños entonces creó un alter ego para ser el hombre que no podía ser y eso es lo mismo que le pasa a mi personaje, Grantcon el heroe que crea, el Fantasma. Sentí que iba a ser muy divertido encarnar a un personaje que fuera parecido al que hizo Christopher Reeves con Superman y combinarlo un poco con lo que hizo Michael Keaton con su versión de Batman. Por todo eso, me divirtió mucho interpretar a este héroe.