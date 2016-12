Divergente sigue perdiendo actores de cara a la última película

Después de que 'La serie Divergente: Leal', la tercera y última película de la saga, se pegara un gran batacazo en la taquilla, Lionsgate decidió estrenar el próximo film en forma de TV movie. La decisión dejó a algunos fans desesperados, y el futuro de la saga como incierto, ya que algunos protagonistas de las películas han decidido no seguir más en la franquicia.

Shailene Woodley, quien ha interpretado a Tris durante las tres películas, dijo hace unos meses que no estaba interesada en la adaptación de 'Divergente' en la televisión, ya que no tiene intención de participar en una serie. El resto del elenco se ha mantenido en silencio hasta ahora. Pero, otro de los protagonistas de la saga al fin se ha pronunciado al respecto.

En una entrevista con TooFab, Theo James, quien ha dado vida a Cuatro en las cintas, y ha sido el interés amoroso de la protagonista, ha declarado que no solo él, sino que la mayor parte del reparto no participarán en 'La serie Divergente: Ascendant', la versión televisiva de lo que iba a ser la cuarta película de la serie. "Mi mensaje es este: Gracias por el apoyo. Pero creo que es vergonzoso que no podamos acabar la historia, los actores que han estado en las tres películas no querrán participar en lo que será la saga en el futuro", explicó el actor.



Fuente: ECartelera