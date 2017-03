Disney rompe con el tabú de la homosexualidad

Comenzábamos la mañana con esta imagen en la que Disney nos enseñaba como continúa añadiendo detalles de sus historias para adaptarlas a la actualidad. Según mostraba «DigitalSpy», la serie de Disney XD «Star vs the Forces of Evil» ha sido la pionera de la factoria en mostrar besos entre personas del mismo sexo.



Disney nos ha vuelto a sorprender al anunciar que habrá «un momento gay» en la nueva película «La Bella y la Bestia». «LeFou es alguien que un día quiere ser Gastón y otro día quiere besar a Gastón. Está confuso sobre lo que quiere. Es alguien descubriendo que tiene estos sentimientos»: así lo aseguraba Bill Condon, director de la película, a «Attitude magazine». Al parecer esta parte de la historia tendrá mucho que ver con el nuevo vídeo publicado por Disney en el que LeFou canta «Gastón»:



«(LeFou) está confundido acerca de lo que quiere», asegura Condon. «Es alguien que acaba de darse cuenta de que tiene este tipo de sentimientos. Y Josh, el actor que da vida al personaje, le da un toque realmente sutil. Y eso es lo que tiene su recompensa al final, que no quiero regalar. Pero es un momento agradable y exclusivamente gay en una película de Disney», añade.



Para saber en qué acaba esta historia y ver cómo Bill Condon ha interpretado la nueva trama entre LeFou y Gastón, habrá que esperar hasta su estreno el próximo viernes 17 de marzo.