El próximo lunes a las 23 DirecTV estrenará el documental "The 4%: Film's gender problem", que explora la disparidad en la diversidad de género en Hollywood y específicamente la falta de oportunidades para las mujeres directoras en el negocio del cine.



El especial será transmitido por el canal 201 de la grilla básica y el 1201 HD, y explica que sobre 1.300 películas exitosas realizadas entre 2002 y 2014 sólo 4,1 % fueron dirigidas por mujeres, que en 85 años sólo cuatro de ellas fueron nominadas al Oscar por su labor y de ellas sólo una resultó ganadora (Kathryn Bigelow por "The Hurt Locker" en 2010.



"The 4%..." cuenta con entrevistas a diversas figuras de la industria, como Judd Apatow, Toni Collette, Anjelica Huston, Sam Taylor Johnson, Michael Mann, Mo'Nique, Anne Sweeney y Kristen Wiig.