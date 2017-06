Diez curiosidades de la última película de Piratas del Caribe

"Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar" (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) ya llegó a las salas para narrar una nueva aventura del querido Jack Sparrow. Para festejar este arribo a los cines, Walt Disney Pictures compartió un abanico de curiosidades sobre la peli protagonizada por Johnny Depp y dirigida por los noruegos Joachim Rønning y Espen Sandberg.



1. ¡Qué afortunado!

El actor Brenton Thwaites, que interpreta a Henry, ha sido fanático de la saga desde que era niño. Nadie estuvo más encantado que él al descubrir que no solo lo habían elegido como el joven protagonista de la cinta, sino que también se grabaría casi por completo en su ciudad natal.



2. Hubo alguien antes que ellos

Joachim Rønning y Espen Sandberg no son los primeros noruegos en dirigir un film de piratas para Walt Disney Studios. En 1991, el estudio lanzó otra película de piratas de ese país llamada "Shipwrecked" dirigida por Nils Gaup.



3. Esos curiosos animalillos

Cuando caía la noche en Helensvale, Australia, donde estaban rodando, a menudo aparecían algunos canguros justo en la parte posterior de la carpa de catering gigante para investigar curiosamente las cosas extrañas que sucedían en el vecindario.



4. ¡Qué paciencia!

El actor Javier Bardem permanecía de dos a tres horas en la silla de maquillaje todos los días para que lo transformaran en el aterrador Capitán Salazar. Pero una actriz del rodaje llegó a pasar hasta cinco horas diarias para dar vida a su personaje.



5. Él también quería estar

Para Bardem, interpretar el papel del Capitán Salazar fue, de alguna manera, una cuestión familiar. Su esposa, Penélope Cruz, protagonizó "Piratas del Caribe: Navegando aguas misteriosas" (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) y él visitaba ese set con frecuencia.



6. Una reliquia

La botella de ron de utilería del Capitán Jack Sparrow es, en realidad, una botella de Inglaterra del siglo XVIII.



7. Hace mucho, mucho tiempo

La última aparición de Orlando Bloom en la franquicia había sido hace 10 años en "Piratas del Caribe - En el fin del mundo" (Pirates of the Caribbean: At World's End).



8. Los únicos

Johnny Depp, Geoffrey Rush y Kevin McNally son los únicos que aparecieron en todas las pelis de "Piratas del Caribe".



9. Son ellos. ¿Son ellos? Sí, ¡son ellos!

En una secuencia que se desarrolla en una plaza, se ven las cabezas de los directores Joachim Rønning y Espen Sandberg.



10. Mucha suerte

Inmediatamente después de terminar los 93 días de rodaje en Australia, un sistema de tormentas que se instaló sobre las islas Whitsunday, el último lugar de filmación, obligó a cancelar todos los vuelos desde la diminuta pista de aterrizaje de la isla Hamilton. Más de 200 integrantes del elenco y del equipo tuvieron que atravesar las aguas turbulentas en ferry hasta el continente australiano.



Fuente: TNTLA