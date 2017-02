Diego Torres no asistirá al Grammy

La familia siempre es lo primero para Diego Torres.



El cantautor argentino, nominado a un Grammy por el álbum "Buena vida", no asistirá a la ceremonia del domingo en Los Ángeles porque estará saliendo a vacacionar en la montaña con su esposa, la modelo y presentadora Debora Bello, y su pequeña hija Nina.



"Trato de hacer viajes cortos para dejar espacio para estar con mi familia", explicó el cantautor de éxitos como "Color esperanza" y "Tratar de estar mejor" el jueves en una entrevista telefónica desde Rosario, Argentina, donde se encontraba para dar una serie de conciertos. "Realmente con ganas de estar con ellos".



Torres, quien el pasado noviembre compitió por tres Latin Grammy, se mide esta vez por el gramófono anglo al mejor álbum de música pop latina con el dúo mexicano-estadounidense Jesse & Joy ("Un besito más"), la cantautora guatemalteca Gaby Moreno ("Ilusión"), la intérprete italiana Laura Pausini ("Similares") y el grupo colombiano Sanalejo ("Seguir latiendo").



Al preguntarle cómo se sentía con sus recientes candidaturas, dijo que "muy nominado", pero de inmediato se expresó "muy contento" y "muy feliz" porque los votantes del Grammy hayan tomado en cuenta su álbum. "Es una alegría. Estoy con mucho entusiasmo a ver qué pasa el domingo".



"Buena vida" salió en octubre de 2015, cinco años después de su producción previa, "Distinto". Torres se mantuvo fiel a sus mensajes positivos con canciones que invitan a la reflexión y a vencer las adversidades y una mezcla de ritmos que incluyen rock, baladas, salsa y bossa nova. El disco incluye colaboraciones como "Por ellas" con ChocQuibTown, "La vida es un vals" con Yotuel Romero, Beatriz Luengo y Antonio Rayo Gibo, así como el primer sencillo, "Hoy es domingo" con Rubén Blades, que ya había sido nominado al Latin Grammy a la canción del año en el 2015.



Torres, quien también es actor, estrena el 16 de marzo en Argentina la película "Casi leyendas", una producción argentina-española del cineasta Gabriel Nesci en la que comparte créditos con su compatriota Diego Peretti y el actor español Santiago Segura. La cinta sigue a tres amigos que se reencuentran luego de mucho tiempo en un momento en que sus vidas están "trabadas emocionalmente".



"La pude ver hace unos días en Buenos Aires y me gustó mucho, es una muy linda película", dijo Torres.



En cuanto a nueva música, adelantó que comenzó a componer canciones para su próximo disco en sus pocos ratos libres.



"No me pongo un tiempo", dijo sobre el lanzamiento de un nuevo material. "Voy a ver los tiempos de acuerdo a las canciones y al repertorio, a ver cómo se va armando la agenda".