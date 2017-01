Diego Luna puso un poco de acento hispano a la gala de los Golden Globes

El mexicano Diego Luna puso hoy el único toque hispano a la gala de la 74 edición de los Globos de Oro de la prensa extranjera de Hollywood al usar el español al presentar el premio a mejor guion.



Acompañado por Felicity Jones, su compañera en "Rogue One", la última entrega de la saga de "Star Wars", Luna llegó al escenario diciendo: "Silencio por favor, buenas noches".



Luna y Jones se encargaron -en inglés- de presentar a los cinco nominados a mejor guion. Y al finalizar, el mexicano recuperó el español para decir la tradicional frase de anuncio: "Y el Globo de Oro es para...".



Fue para Damien Chazelle, director de "La La Land", la gran triunfadora de unos Globos de Oro en los que los representantes hispanos se fueron de vacío.



En un año con pocas nominaciones latinas, las esperanzas estaban puestas en su compatriota y amigo Gael García Bernal, que repetía candidatura a mejor actor de serie de comedia por su papel en "Mozart in the Jungle".



Se llevó el premio el año pasado, pero en esta ocasión se lo arrebató Donald Glover por "Atlanta", una de las series revelación de esta temporada.



Tampoco pudo repetir premio la actriz de origen puertorriqueño Gina Rodríguez. Era su tercera nominación consecutiva como mejor actriz de serie de comedia o musical por "Jane The Virgin".



Ganó a la primera, hace dos años, pero ni en la pasada edición ni en esta le ha vuelto a sonreír la suerte.



Y otro estadounidense de origen puertorriqueño, el artista Lin-Manuel Miranda, se fue igualmente de vacío al no conseguir el Glono de Oro a la mejor canción original, al que optaba por "How Far I'll Go", de la película de animación "Moana".



Lo mismo le ocurrió al chileno Pablo Larraín, nominado al Globo de Oro a la mejor película extranjera por "Neruda", un premio que se llevó la francesa "Elle", de Paul Verhoeven.



Larraín estuvo nominado también en la pasada edición por "El club", pero el premio fue a parar a la húngara "Son of Saul", de Lászlo Nemes.



La última película en español que ganó el Globo de Oro a la mejor producción extranjera fue "Mar adentro", del español Alejandro Amenábar.