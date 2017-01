Diego Luna podría protagonizar el remake de Scarface

El remake de 'Scarface (El precio del poder)' sigue en camino pero su desarrollo está siendo de lo más turbulento. Al menos así lo narra en exclusiva el medio norteamericano Variety que asegura que este proyecto de universal acaba de perder a su director... ¡Para ganar una cara nueva! Antoine Fuqua, cineasta conocido por llevar la batuta en films como 'Objetivo: La Casa Blanca' o 'Training Day (Día de entrenamiento)', ha abandonado el proyecto en vistas de ponerse al frente de un caramelito más suculento. Y es que según aseguran las fuentes de la mencionada publicación, Fuqua habría dicho adiós a este remake tras recibir la llamada de Sony y Denzel Washington.

Al parecer esta productora y la estrella de 'The Equalizer: El protector' tienen interés en hacer una secuela de este film, por lo que necesitarían que Fuqua se incorporase de inmediato. Así lo nuevo de 'Scarface' ha sufrido un pequeño imprevisto que no parece haber desalentado demasiado al estudio que ya se ha puesto manos a la obra para encontrar un sustituto y que además, habría tenido tiempo de encontrar una estrella que se pusiese al frente de la película: Diego Luna. El protagonista, junto a Felicity Jones, de uno de los films más taquilleros del pasado año podría ser el nuevo Tony Montana. De momento no hay confirmación por parte de Universal, pero tendría todo el sentido que Luna aprovechase el tirón de 'Rogue One: Una historia de Star Wars' para hacerse con un papel protagonista tan jugoso como complicado, y es que encarnar a este personaje al que diese vida Al Pacino sin duda es toda una responsabilidad.

En cuanto a la decisión de Fuqua, al parecer el director estaba bastante implicado en el proyecto pero no se lo ha pensado ante la secuela de 'The Equalizer' porque ya había invertido mucho tiempo en desarrollar el guion y no estaba dispuesto a desvincularse de la película. Desde luego, si se confirma el fichaje de Luna seguro que Universal no tiene problema encontrar otro cineasta que quiera ponerse al frente del proyecto.

Fuente: ECartelera