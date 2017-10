Diego Kaplan: "Hice una comedia erótica"

Diego Kaplan es el director de "Desearás al hombre de tu hermana" el filme protagonizado por Carolina " Pampita " Ardohain que se estrena mañana y que el cineasta considera una "comedia erótica".





"Yo pienso que la película es prohibida y mis hijos -menores de edad- no la van a ver. Pero el desnudo no es tan grave, nacimos desnudos, después nos vestimos", expresó Kaplan durante una entrevista con la agencia Télam sobre el filme prohibido para menores de 18 años por la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, debido a la presencia de escenas de sexo y de suicidio.





Sobre la atmósfera propuesta, se muestra muy satisfecho de haber volcado en la cinta basada en el libro de Erika Halvorsen su visión sobre la sexualidad femenina y mezclarla con elementos de las telenovelas de Arnaldo André.





El realizador recuerda como en "Amo y señor" André tenia una relación muy fuerte con Luisa Kuliok pero además tenía de compañeras de aventuras sexuales a dos diosas de la epoca como Reina Reech y Silvia Pérez, que luego agotaron sendas ediciones de Playboy de los '80.





El autor "¿Sabés nadar?", "Igualita a mí" y "Dos más dos", resalta en su flamante largometraje la labor de las jóvenes Sol Charo Martínez que encarna a Pampita de adolescente y a Agostina Rosario Bettinelli que se pone en el rol de Mónica Antonópulos , y que llevaron adelante las escenas más fuertes de la película.





"Agostina es Mónica de adolescente, tiene los mismos huesos y es idéntica, y Sol Charo es muy parecida a cuando Pampita tenía esa edad. Llevaron toda esa sensualidad, ingenuidad y ganas de experimentar; las escenas salieron muy bien" , subrayó.





Kaplan ponderó el gran trabajo de los directores de arte y escenografía: Juan Cavia y Walter Cornas, la vestuarista Patricia Conta y el musicalizador Iván Wyszogrod.





-¿Cuándo le fuiste encontrando el tono al tipo de película que querías? ¿Filmándolo?

-Es buena la pregunta, pero el tono es lo primero que me aparece porque sino no puedo hacer la película. Si no me aparece eso rápido quiere decir que estoy en problemas, que no soy el adecuado o que hay margen para fallar. Cuando empecé a leer la novela, los diálogos me sonaban como cuando veía a Arnaldo André en "Amo y señor" y automáticamente volví a esa época, me apareció el tono y de ahí en más no me pude correr.





-¿Querías que fuera un drama, una comedia o contar las sexualidades de esas mujeres?

-A mí me salen siempre comedias. El guion era buenísimo, pero pienso que la película es graciosa y podría decirse que es una especia de comedia y capaz que antes no, o sea que fui haciéndola.





-¿Querías hacer foco en ese mundo de clase alta de los primeros '70?

-Exactamente. Estoy muy cansado de los celulares, la gente está con dolores de cuello por estar mirando para abajo, entonces necesitaba trasladarme a un exotismo donde no le puedo conocer el novio a la hermana por el Instagram antes, no me iba. Me pareció que era parte del tono y del código y que le convenía crecer hacia esa época.