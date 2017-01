Recién llegado de una gira por Cuba, el folclorista mendocino Marcelino Azaguate atiende a Escenario y cuenta cómo le fue en la tierra del recordado Fidel Castro a la vez que adelanta cómo será el espectáculo que ofrezca hoy, en el escenario mayor del 57º Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Actuará en la llamada Noche de clásicos. Asimismo, viajan desde Mendoza el Dúo Nuevo Cuyo y Carlos Méndez.



Todos ellos son la delegación de artistas provinciales que están en Córdoba, lugar donde el grito "¡Aquí, Cosquín!" es un canto de guerra, para defender la tradición nacional, y uno de alegría, por una nueva edición realizada.



"No voy solo, por suerte. Voy acompañado de amigos, que son excelentes músicos: Sebastián Narváez y Hugo Verón, en guitarras, y la batería y percusión de mis hermanos", dice al tiempo que se explaya: "Haremos nuestras canciones de siempre, creo que algunas nuevas, pero tampoco tenemos tanto tiempo. Será una media hora en el escenario".



Asimismo, han sido invitados a la peña de Paola Bernal, que es muy reconocida y se hace de forma simultánea al festival.



"Además, mañana estaremos en la peña oficial de Cosquín, lo cual nos ha emocionado porque sabemos que no invitan a todos", agrega el autor del disco De hierro y barro, mientras repasa en su cabeza el repertorio que interpretará en Córdoba.



Paseo por Cuba con un trovador

"Desde la primera noche en la que llegamos la pasamos hermoso, porque nos invitaron a una peña, que es el sistema que tienen los trovadores de tocar para su público. Así arrancó todo, sentíamos que habíamos llegado a Cuba", explica el músico.



En cuanto al contacto con el gran trovador Vicente Feliú, el mendocino cuenta que fue en esa primera noche que nació la amistad.



"Tras ese primero encuentro, él me eligió para un espectáculo que hace todos los jueves. Fue un lujo compartir música con un referente de la trova cubana y ser parte de ese maravilloso encuentro con Vicente, en La casa del Alba", agrega Azaguate.



Azaguate llegó a esa isla por un contacto con La Casa de las Américas, cuyos titulares estaban muy interesados en la historia de los pueblos originarios de todo el continente. De esa manera, surgió la chance que la también mendocina Laura Piastrellini pudiera presentar allí su documental Huarpes en su propia voz, y que Azaguate diera una charla como referente del pueblo huarpe.



"Nos invitaron a inaugurar el ciclo anual de espectáculos que hacen en ese espacio cultural. Fue un lujo. Nos ha ido muy bien", concluye el artista.



Grandes planes, a corto plazo

A su regreso de Córdoba, Azaguate espera la confirmación de si participará de la Fiesta Nacional de la Tonada, en Tunuyán, y ya tiene cerrada su aparición en el Festival de Alta Montaña, que se hace en Las Heras.



Asimismo, será parte de la Fiesta Nacional de la Vendimia.



"Estaré dentro de un cuadro del Acto Central haciendo una canción con Polo Martí, que se llama La tejedora", reveló entusiasmado por estar en la Fiesta Mayor de los mendocinos, que será el sábado 4 de marzo, en el anfiteatro Frank Romero Day.